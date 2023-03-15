Детей, обнаруженных в екатеринбургской квартире с двумя трупами, увезли в больницу

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Дети были сильно истощены и обезвожены Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями

Плачущих детей, которых нашли в квартире с мертвыми мужчиной и женщиной, увезли в больницу. Дети были сильно истощены и обезвожены. Информация об этом появилась в telegram-канале «Екатское Чтиво».

Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир в Екатеринбурге на улице Таганской. Рядом с ними находились малолетние дети. В настоящее время силовики на месте проводят следственные действия. Предварительная версия гибели — отравление наркотиками.

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Плачущих детей, которых нашли в квартире с мертвыми мужчиной и женщиной, увезли в больницу. Дети были сильно истощены и обезвожены. Информация об этом появилась в telegram-канале «Екатское Чтиво». Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир в Екатеринбурге на улице Таганской. Рядом с ними находились малолетние дети. В настоящее время силовики на месте проводят следственные действия. Предварительная версия гибели — отравление наркотиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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