Детей, обнаруженных в екатеринбургской квартире с двумя трупами, увезли в больницу

Дети были сильно истощены и обезвожены
новость из сюжетаВ Екатеринбурге нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Плачущих детей, которых нашли в квартире с мертвыми мужчиной и женщиной, увезли в больницу. Дети были сильно истощены и обезвожены. Информация об этом появилась в telegram-канале «Екатское Чтиво».
Тела мужчины и женщины обнаружили в одной из квартир в Екатеринбурге на улице Таганской. Рядом с ними находились малолетние дети. В настоящее время силовики на месте проводят следственные действия. Предварительная версия гибели — отравление наркотиками.
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