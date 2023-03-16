Сотни свердловчан за три дня обратились в травмпункты из-за гололеда

17 марта 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле за несколько дней за помощью обратился 381 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) за три дня за помощью в травмпункты обратился 381 человек. Все получили травмы из-за падения на скользких тротуарах, сообщили в тагильских медучреждениях. «В травмпункт на Металлургов, 2 с 13 по 15 марта обратились 107 пациентов. Тагильчанам диагностировали различные травмы — переломы лучевой кости кистей, ушибы, растяжения», — сообщает издание Tagilciti со ссылкой на представителей медучреждения. Еще 122 человека после падения на лед обратились в травмпункт городской больницы №4, 40 человек — в травмпункт на Вагоностроителей, 12, из них 25 человек с переломами верхних конечностей, 15 — с переломами нижних конечностей. В травмпункте на Липовом тракте за три дня побывали 234 человека. В общей сложности за несколько дней в медучреждения обратился 381 человек. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила URA.RU рассказали, что в городе усиленно работают коммунальщики и чистят дороги. «У нас три дорожных компании, они работают в круглосуточном режиме. В городе есть проблемные места, по ним жители сами отправляют заявки, на них идет оперативное реагирование. Проводим работу с горожанами, чтобы они оперативно сообщали о таких участках», — добавили в пресс-службе.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) за три дня за помощью в травмпункты обратился 381 человек. Все получили травмы из-за падения на скользких тротуарах, сообщили в тагильских медучреждениях. «В травмпункт на Металлургов, 2 с 13 по 15 марта обратились 107 пациентов. Тагильчанам диагностировали различные травмы — переломы лучевой кости кистей, ушибы, растяжения», — сообщает издание Tagilciti со ссылкой на представителей медучреждения. Еще 122 человека после падения на лед обратились в травмпункт городской больницы №4, 40 человек — в травмпункт на Вагоностроителей, 12, из них 25 человек с переломами верхних конечностей, 15 — с переломами нижних конечностей. В травмпункте на Липовом тракте за три дня побывали 234 человека. В общей сложности за несколько дней в медучреждения обратился 381 человек. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила URA.RU рассказали, что в городе усиленно работают коммунальщики и чистят дороги. «У нас три дорожных компании, они работают в круглосуточном режиме. В городе есть проблемные места, по ним жители сами отправляют заявки, на них идет оперативное реагирование. Проводим работу с горожанами, чтобы они оперативно сообщали о таких участках», — добавили в пресс-службе.