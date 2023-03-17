Правительство РФ продлило запрет на плановые проверки

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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, мишустин михаил
Запрет на плановые проверки будет продлен до 2030 года, заявил Михаил Мишустин Фото:

Правительство России продлевает мораторий на плановые проверки до 2030 года. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Мораторий на плановые проверки сохранится до 2030 года», — заявил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что в следующие восемь лет проверкам будут подвергаться исключительно определенные объекты контроля.

Также профилактические визиты будут касаться образовательных учреждений, которые входят в группу высокого риска. В случае выявления нарушений, вместо штрафов будут выписываться предписания об устранении, заключил Мишустин.

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Правительство России продлевает мораторий на плановые проверки до 2030 года. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. «Мораторий на плановые проверки сохранится до 2030 года», — заявил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что в следующие восемь лет проверкам будут подвергаться исключительно определенные объекты контроля. Также профилактические визиты будут касаться образовательных учреждений, которые входят в группу высокого риска. В случае выявления нарушений, вместо штрафов будут выписываться предписания об устранении, заключил Мишустин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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