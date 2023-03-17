Правительство РФ продлило запрет на плановые проверки

Правительство России продлевает мораторий на плановые проверки до 2030 года. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«Мораторий на плановые проверки сохранится до 2030 года», — заявил Мишустин на заседании правительства. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что в следующие восемь лет проверкам будут подвергаться исключительно определенные объекты контроля.
Также профилактические визиты будут касаться образовательных учреждений, которые входят в группу высокого риска. В случае выявления нарушений, вместо штрафов будут выписываться предписания об устранении, заключил Мишустин.
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