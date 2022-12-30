Правительство продлило мораторий на запрет проверок бизнеса в РФ

30 декабря 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Мораторий на запрет проверок бизнеса в России продлен на 2023 год, сообщили в правительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мораторий на запрет проверок бизнеса в России продлен и продолжит действовать в 2023 году. Об этом сообщили в правительстве России. «Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса», — сообщается на сайте правительства. Там подчеркнули, что запрет на проверки бизнеса в России будет действовать и в 2023 году. Проверки могут коснуться исключительно объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска и будут проводиться на основании специальных индикаторов. К таким объектам относятся социальные и промышленные объекты, а также объекты с максимальным уровнем риска причинения вреда.

Мораторий на запрет проверок бизнеса в России продлен и продолжит действовать в 2023 году. Об этом сообщили в правительстве России. «Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса», — сообщается на сайте правительства. Там подчеркнули, что запрет на проверки бизнеса в России будет действовать и в 2023 году. Проверки могут коснуться исключительно объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска и будут проводиться на основании специальных индикаторов. К таким объектам относятся социальные и промышленные объекты, а также объекты с максимальным уровнем риска причинения вреда.