Правительство продлило мораторий на запрет проверок бизнеса в РФ

Мораторий на запрет проверок бизнеса в России продлен и продолжит действовать в 2023 году. Об этом сообщили в правительстве России.
«Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса», — сообщается на сайте правительства. Там подчеркнули, что запрет на проверки бизнеса в России будет действовать и в 2023 году. Проверки могут коснуться исключительно объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска и будут проводиться на основании специальных индикаторов. К таким объектам относятся социальные и промышленные объекты, а также объекты с максимальным уровнем риска причинения вреда.
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Мораторий на запрет проверок бизнеса в России продлен и продолжит действовать в 2023 году. Об этом сообщили в правительстве России. «Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса», — сообщается на сайте правительства. Там подчеркнули, что запрет на проверки бизнеса в России будет действовать и в 2023 году. Проверки могут коснуться исключительно объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска и будут проводиться на основании специальных индикаторов. К таким объектам относятся социальные и промышленные объекты, а также объекты с максимальным уровнем риска причинения вреда.