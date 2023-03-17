Индия ввела ограничение для россиян

Посольство РФ: Индия ограничила пребывание российских туристов в стране до 180 дней
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Споттинг. Курган, аэропорт, багаж, сумки, пассажиры, ограничительная лента, дорожная сумка
Туристы из России смогут пребывать в Индии не более 180 дней, заявили в посольстве РФ Фото:

Власти Индии сократили время пребывания российских туристов в стране до 180 дней. Об этом сообщили в посольстве России в Индии.

«Суммарная продолжительность пребывания в Индии туристов из России в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», — сообщили в посольстве. Также там отметили, что непрерывное пребывание граждан России на индийской территории по электронным туристическим визам ограничили в пределах 90 дней.

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Власти Индии сократили время пребывания российских туристов в стране до 180 дней. Об этом сообщили в посольстве России в Индии. «Суммарная продолжительность пребывания в Индии туристов из России в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», — сообщили в посольстве. Также там отметили, что непрерывное пребывание граждан России на индийской территории по электронным туристическим визам ограничили в пределах 90 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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