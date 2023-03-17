Индия ввела ограничение для россиян

Власти Индии сократили время пребывания российских туристов в стране до 180 дней. Об этом сообщили в посольстве России в Индии.
«Суммарная продолжительность пребывания в Индии туристов из России в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», — сообщили в посольстве. Также там отметили, что непрерывное пребывание граждан России на индийской территории по электронным туристическим визам ограничили в пределах 90 дней.
Власти Индии сократили время пребывания российских туристов в стране до 180 дней. Об этом сообщили в посольстве России в Индии. «Суммарная продолжительность пребывания в Индии туристов из России в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней», — сообщили в посольстве. Также там отметили, что непрерывное пребывание граждан России на индийской территории по электронным туристическим визам ограничили в пределах 90 дней.