Челябинские волонтеры провели мастер-класс для детей по плетению окопных сетей

Маскировочные сети челябинские волонтеры плетут без выходных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Челябинские волонтеры провели для детей мастер-класс по плетению окопных сетей. Информацию об этом они разместили в соцсетях.

«Сегодня наш волонтер Катюша провела мастер-класс в воскресной школе храма Святой Троицы в Челябинске. Мы привезли ветошь, показали, как правильно кроить ленточки, и каким способом их навязывать. Детки очень заинтересовались процессом. В следующие выходные проведем обучение и для взрослых. Храм охотно решил нам помочь в изготовлении восьми маскировочных сетей», — пишут волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО Вместе» Копейск Южный Урал».

Также добровольные помощники военных отметили, что процесс плетения маскировочных сетей в здании ДОСААФ не останавливается ни на минуту, даже в выходные дни. Незаменима при этом помощь пожилых женщин, готовых круглосуточно трудиться на благо солдат. Волонтеры подчеркнули, что плетение сетей — очень кропотливый труд, времени на одну сеть уходит очень много.

Как сообщало URA.RU, военные часто находят способы выразить благодарность волонтерам. Так, недавно волонтерам из Миасса пришел видео, где военнослужащие из разведроты и медицинской роты благодарят земляков за помощь и слушают письмо из дома, пришедшее одному из бойцов.