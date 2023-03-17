Военнослужащие-уральцы, находящиеся на спецоперации, передали приветы своим родным и близким. Видео приветов от бойцов опубликовало министерство обороны России.
«Здесь находимся пять месяцев, долбим эту нечисть и будем долбить ее до победы. Хотели передать большой привет всем родным и близким, любимым женам, детям. Мы скоро вернемся с победой!» — говорит в видео командир боевого расчета с позывным «Челябинск».
Военнослужащий с позывным «Монгол» передает привет жене, а также жителям Талицы Свердловской области от всех земляков, принимающих участие в СВО. Мобилизованный с позывным «Матрос» передает привет Сургуту, своей жене и детям. «Победа будет за нами, враг будет разбит!» — хором скандируют уральцы в финале видео.
Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. По словам российского лидера Владимира Путина, целями спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирного населения Донбасса.
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