Бойцы поблагодарили волонтеров за доставленные посылки и детские письма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтерам из Миасса Челябинской области пришел привет от военнослужащих со спецоперации. Сообщение об этом вместе с видео бойцов миасские волонтеры разместили в соцсетях.

«Хотим вас порадовать очередным теплым приветом от наших дорогих защитников. Ответ пришел от парней из разведроты и прекрасных девушек из медроты нашего славного 6 танкового полка. Наши посылки успели прийти к празднику 23 февраля. Возможность ответить появилась только сейчас. Наши дорогие передают привет и огромное спасибо всем жителям Миасса, которые им помогают. Получили от нас посылки с медикаментами, необходимыми вещами, одеждой и разными вкусняшками. Особенно порадовались трогательным детским письмам, которые их заряжают на подвиги. Вы только посмотрите, с каким трепетом ребята зачитывают одно из них. До глубины души трогают строки детского послания. Лица парней и девушек пришлось закрыть, но, поверьте, никто не смог удержаться от слез», — рассказали миасские волонтеры в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.

Миасские волонтеры активно участвуют в сборе помощи и писем на СВО. Недавно за это многие из них были награждены нагрудными золотыми знаками от администрации Миасского городского округа.