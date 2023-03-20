Екатеринбургский митрополит допустил уничтожение мира

21 марта 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Митрополит считает, что впервые в истории мир может быть уничтожен технически Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что мир может быть уничтожен. Своим мнением он поделился в ходе образовательного форума ВРНС. «Главное отличие последних времен от всего, что было ранее — это то, что мир может быть уничтожен. Потому что впервые в истории он технически может быть уничтожен. Геофизически, биологически и как-то еще. Мы верим, что Господь удержит свое творение от прямого уничтожения», — сказал Кульберг. Ранее митрополит призвал жителей объединиться для строительства нового храма в Екатеринбурге. Он отметил, что храмы строятся теми приходами и инициативными людьми, у которых кроме желания, еще есть и финансы.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что мир может быть уничтожен. Своим мнением он поделился в ходе образовательного форума ВРНС. «Главное отличие последних времен от всего, что было ранее — это то, что мир может быть уничтожен. Потому что впервые в истории он технически может быть уничтожен. Геофизически, биологически и как-то еще. Мы верим, что Господь удержит свое творение от прямого уничтожения», — сказал Кульберг. Ранее митрополит призвал жителей объединиться для строительства нового храма в Екатеринбурге. Он отметил, что храмы строятся теми приходами и инициативными людьми, у которых кроме желания, еще есть и финансы.