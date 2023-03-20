20 марта 2023

Екатеринбургский митрополит допустил уничтожение мира

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Освящение воды в Храме вознесения Господня. Екатеринбург , кульберг алексей, храм вознесения господня, храм на вознесенской горке, митрополит евгений
Митрополит считает, что впервые в истории мир может быть уничтожен технически Фото:

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что мир может быть уничтожен. Своим мнением он поделился в ходе образовательного форума ВРНС.

«Главное отличие последних времен от всего, что было ранее — это то, что мир может быть уничтожен. Потому что впервые в истории он технически может быть уничтожен. Геофизически, биологически и как-то еще. Мы верим, что Господь удержит свое творение от прямого уничтожения», — сказал Кульберг.

Ранее митрополит призвал жителей объединиться для строительства нового храма в Екатеринбурге. Он отметил, что храмы строятся теми приходами и инициативными людьми, у которых кроме желания, еще есть и финансы.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что мир может быть уничтожен. Своим мнением он поделился в ходе образовательного форума ВРНС. «Главное отличие последних времен от всего, что было ранее — это то, что мир может быть уничтожен. Потому что впервые в истории он технически может быть уничтожен. Геофизически, биологически и как-то еще. Мы верим, что Господь удержит свое творение от прямого уничтожения», — сказал Кульберг. Ранее митрополит призвал жителей объединиться для строительства нового храма в Екатеринбурге. Он отметил, что храмы строятся теми приходами и инициативными людьми, у которых кроме желания, еще есть и финансы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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