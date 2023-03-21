В ХМАО заходит крупная сеть по прокату самокатов

22 марта 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

В Югре появится еще больше электросамокатов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рынок аренды электросамокатов в ХМАО этой весной пополнится новым игроком. Сразу в двух городах, в Нижневартовске и Сургуте, откроются точки проката электросамокатов от Whoosh. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь кикшеринговой компании Денис Балакирев. По мнению собеседника агентства, в Сургуте и Нижневартовске есть потребность в дополнительном городском транспорте. «80% поездок на самокатах сервиса совершается по делам. Пользователи арендуют самокат как замену автомобилю для поездок на расстояние 3-5 км или в сочетании с городским общественным транспортом для более продолжительных маршрутов. Также кикшеринг позволит улучшить транспортную доступность новых или отдаленных от центра районов без необходимости использования общественного транспорта», — рассказал Денис Балакирев. Он добавил, что в ближайшей перспективе появление сервиса кикшеринга в других городах Югры маловероятно, а прогнозировать цены на поездки преждевременно. «Стоимость аренды складывается из двух составляющих: старт поездки и стоимость минуты. В зависимости от спроса, заряда батареи и наличия самокатов в определенном районе в течение дня стоимость будет меняться как в большую, так и в меньшую сторону», — рассказал Денис Балакирев. По информации собственного источника URA.RU, часть самокатов уже поставлена в Нижневартовск, а техническое открытие пунктов проката запланировано на середину апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что электросамокаты стали транспортным средством и для них действуют такие же Правила дорожного движения, как при езде на велосипеде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рынок аренды электросамокатов в ХМАО этой весной пополнится новым игроком. Сразу в двух городах, в Нижневартовске и Сургуте, откроются точки проката электросамокатов от Whoosh. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь кикшеринговой компании Денис Балакирев. По мнению собеседника агентства, в Сургуте и Нижневартовске есть потребность в дополнительном городском транспорте. «80% поездок на самокатах сервиса совершается по делам. Пользователи арендуют самокат как замену автомобилю для поездок на расстояние 3-5 км или в сочетании с городским общественным транспортом для более продолжительных маршрутов. Также кикшеринг позволит улучшить транспортную доступность новых или отдаленных от центра районов без необходимости использования общественного транспорта», — рассказал Денис Балакирев. Он добавил, что в ближайшей перспективе появление сервиса кикшеринга в других городах Югры маловероятно, а прогнозировать цены на поездки преждевременно. «Стоимость аренды складывается из двух составляющих: старт поездки и стоимость минуты. В зависимости от спроса, заряда батареи и наличия самокатов в определенном районе в течение дня стоимость будет меняться как в большую, так и в меньшую сторону», — рассказал Денис Балакирев. По информации собственного источника URA.RU, часть самокатов уже поставлена в Нижневартовск, а техническое открытие пунктов проката запланировано на середину апреля. Ранее URA.RU рассказывало, что электросамокаты стали транспортным средством и для них действуют такие же Правила дорожного движения, как при езде на велосипеде.