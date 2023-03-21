В центре Челябинска в 16-ти этажном клубном доме бизнес-класса «Белый остров» на продажу выставили самый большой пентхаус в новостройке, имеющий роскошный вид на набережную реки Миасс. Изначально высотку возводили под отель к саммитам-2020. Стоимость квартиры площадью 225 квадратных метров составляет 35 млн рублей, сообщается на популярном сайте объявлений.
«Самый большой пентхаус в доме включает просторную гостиную площадью 111 квадратных метров с высокими окнами, выходящими на исторический центр Челябинска и набережную, четыре комнаты от 21 до 40 квадратных метров. Высота потолков в помещении составляет более трех метров, есть отдельный вход в квартиру из лифтового холла и запасной выход на лестницу. Также к преимуществам дома можно отнести наличие собственной газовой котельной и подземную парковку с центральным лифтом», — сообщается на сайте «Авито».
Клубный дом бизнес-класса «Белый остров», выходящий на набережную Миасс, представляет собой современный 16-ти этажный жилой комплекс. Рядом расположены основные городские бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, концертный зал имени Прокофьева, театр оперы и балета, новый арт-сквер, Кировка, бассейн «Ариант», сап-станция на реке Миасс.
Самый большой пентхаус в доме бизнес-класса
Фото: сайт «Авито»
Рядом с домом находятся городские бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, концертный зал имени Прокофьева, театр оперы и балета, новый арт-сквер, Кировка, бассейн «Ариант»
Фото: сайт «Авито»
Клубный дом бизнес-класса «Белый остров», выходящий на набережную Миасс, представляет собой современный 16-ти этажный жилой комплекс
Фото: сайт «Авито»
В пентхаусе — просторная гостиная площадью 111 квадратных метров с высокими окнами, выходящими на исторический центр Челябинска и набережную, четыре комнаты от 21 до 40 квадратных метров
В центре Челябинска в 16-ти этажном клубном доме бизнес-класса «Белый остров» на продажу выставили самый большой пентхаус в новостройке, имеющий роскошный вид на набережную реки Миасс. Изначально высотку возводили под отель к саммитам-2020. Стоимость квартиры площадью 225 квадратных метров составляет 35 млн рублей, сообщается на популярном сайте объявлений. «Самый большой пентхаус в доме включает просторную гостиную площадью 111 квадратных метров с высокими окнами, выходящими на исторический центр Челябинска и набережную, четыре комнаты от 21 до 40 квадратных метров. Высота потолков в помещении составляет более трех метров, есть отдельный вход в квартиру из лифтового холла и запасной выход на лестницу. Также к преимуществам дома можно отнести наличие собственной газовой котельной и подземную парковку с центральным лифтом», — сообщается на сайте «Авито». Клубный дом бизнес-класса «Белый остров», выходящий на набережную Миасс, представляет собой современный 16-ти этажный жилой комплекс. Рядом расположены основные городские бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, концертный зал имени Прокофьева, театр оперы и балета, новый арт-сквер, Кировка, бассейн «Ариант», сап-станция на реке Миасс.