В центре Челябинска на продажу выставили самый большой пентхаус в новостройке. Фото

22 марта 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Пентхаус площадью 225 квадратных метров продают за 35 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска в 16-ти этажном клубном доме бизнес-класса «Белый остров» на продажу выставили самый большой пентхаус в новостройке, имеющий роскошный вид на набережную реки Миасс. Изначально высотку возводили под отель к саммитам-2020. Стоимость квартиры площадью 225 квадратных метров составляет 35 млн рублей, сообщается на популярном сайте объявлений. «Самый большой пентхаус в доме включает просторную гостиную площадью 111 квадратных метров с высокими окнами, выходящими на исторический центр Челябинска и набережную, четыре комнаты от 21 до 40 квадратных метров. Высота потолков в помещении составляет более трех метров, есть отдельный вход в квартиру из лифтового холла и запасной выход на лестницу. Также к преимуществам дома можно отнести наличие собственной газовой котельной и подземную парковку с центральным лифтом», — сообщается на сайте «Авито». Клубный дом бизнес-класса «Белый остров», выходящий на набережную Миасс, представляет собой современный 16-ти этажный жилой комплекс. Рядом расположены основные городские бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, концертный зал имени Прокофьева, театр оперы и балета, новый арт-сквер, Кировка, бассейн «Ариант», сап-станция на реке Миасс. Самый большой пентхаус в доме бизнес-класса Фото: сайт «Авито» Рядом с домом находятся городские бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, концертный зал имени Прокофьева, театр оперы и балета, новый арт-сквер, Кировка, бассейн «Ариант» Фото: сайт «Авито» Клубный дом бизнес-класса «Белый остров», выходящий на набережную Миасс, представляет собой современный 16-ти этажный жилой комплекс Фото: сайт «Авито» В пентхаусе — просторная гостиная площадью 111 квадратных метров с высокими окнами, выходящими на исторический центр Челябинска и набережную, четыре комнаты от 21 до 40 квадратных метров Фото: сайт «Авито»

В центре Челябинска в 16-ти этажном клубном доме бизнес-класса «Белый остров» на продажу выставили самый большой пентхаус в новостройке, имеющий роскошный вид на набережную реки Миасс. Изначально высотку возводили под отель к саммитам-2020. Стоимость квартиры площадью 225 квадратных метров составляет 35 млн рублей, сообщается на популярном сайте объявлений. «Самый большой пентхаус в доме включает просторную гостиную площадью 111 квадратных метров с высокими окнами, выходящими на исторический центр Челябинска и набережную, четыре комнаты от 21 до 40 квадратных метров. Высота потолков в помещении составляет более трех метров, есть отдельный вход в квартиру из лифтового холла и запасной выход на лестницу. Также к преимуществам дома можно отнести наличие собственной газовой котельной и подземную парковку с центральным лифтом», — сообщается на сайте «Авито». Клубный дом бизнес-класса «Белый остров», выходящий на набережную Миасс, представляет собой современный 16-ти этажный жилой комплекс. Рядом расположены основные городские бизнес-центры, торгово-развлекательные комплексы, концертный зал имени Прокофьева, театр оперы и балета, новый арт-сквер, Кировка, бассейн «Ариант», сап-станция на реке Миасс.