Вице-губернатор ХМАО поделится секретами успеха со студентами Президентской академии

22 марта 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Азат Ислаев откроет День платформы «Россия — страна возможностей» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев примет участие в Дне платформы «Россия — страна возможностей», который пройдет в Москве 29 марта. Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» сообщила URA.RU, что Ислаев совместно с исполняющим обязанности ректора РАНХиГС Алексеем Комиссаровым откроет мероприятие. «День платформы „Россия — страна возможностей“ пройдет 29 марта в Президентской Академии. Форум торжественно откроют генеральный директор АНО „Россия — страна возможностей“, и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров и вице-губернатор ХМАО-Югры, победитель 4 сезона конкурса „Лидеры России“, выпускник РАНХиГС Азат Ислаев», — сообщает пресс-служба. Платформа презентует проекты, конкурсы, олимпиады и региональные программы. В мероприятии примут участие порядка тысячи участников. Студенты филиалов академии в регионах смогут подключиться к онлайн-трансляции для дискуссий. «Мы хотим, чтобы мероприятие было полезным и интересным для всех студентов и постарались выстроить программу Дня платформы так, чтобы каждый, кто в этот день посетит дискуссии и мастер-классы, услышал истории успеха от своих сверстников — победителей проектов, понял, куда двигаться дальше, узнал больше о конкурсах и олимпиадах платформы и определился, в каких из них хочет принять участие», — прокомментировал Комиссаров. Ранее URA.RU писало, что Ислаев как один из победителей конкурса «Лидеры России» встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи вице-губернатор пообещал завершить строительство второго моста через Обь раньше срока. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев примет участие в Дне платформы «Россия — страна возможностей», который пройдет в Москве 29 марта. Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» сообщила URA.RU, что Ислаев совместно с исполняющим обязанности ректора РАНХиГС Алексеем Комиссаровым откроет мероприятие. «День платформы „Россия — страна возможностей“ пройдет 29 марта в Президентской Академии. Форум торжественно откроют генеральный директор АНО „Россия — страна возможностей“, и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров и вице-губернатор ХМАО-Югры, победитель 4 сезона конкурса „Лидеры России“, выпускник РАНХиГС Азат Ислаев», — сообщает пресс-служба. Платформа презентует проекты, конкурсы, олимпиады и региональные программы. В мероприятии примут участие порядка тысячи участников. Студенты филиалов академии в регионах смогут подключиться к онлайн-трансляции для дискуссий. «Мы хотим, чтобы мероприятие было полезным и интересным для всех студентов и постарались выстроить программу Дня платформы так, чтобы каждый, кто в этот день посетит дискуссии и мастер-классы, услышал истории успеха от своих сверстников — победителей проектов, понял, куда двигаться дальше, узнал больше о конкурсах и олимпиадах платформы и определился, в каких из них хочет принять участие», — прокомментировал Комиссаров. Ранее URA.RU писало, что Ислаев как один из победителей конкурса «Лидеры России» встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи вице-губернатор пообещал завершить строительство второго моста через Обь раньше срока.