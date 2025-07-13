13 июля 2025
12 июля 2025
11 июля 2025

Жители ХМАО могут бесплатно получить путевку в санатории Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бесплатные путевки в санаторий могут получить льготники ХМАО
Бесплатные путевки в санаторий могут получить льготники ХМАО Фото:

Льготники из Югры могут получить бесплатные путевки в санатории Крыма, Краснодарского края, Тюменской области и других регионов при наличии медицинских показаний. Об этом сообщает региональный соцфонд. 

«В 2025 году отделение фонда заключило 18 государственных контрактов с санаторно-курортными учреждениями в Омске, Тюмени и Тюменской области, Башкортостане, Краснодарском крае, Кургане, Нижневартовске и Крыму. Санаторное лечение предоставляется федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий и членов их семей», — следует из сообщения ведомства.

Продолжительность лечения по такой путевке — 18-42 дней в зависимости от профиля болезни и возраста пациента. Курсовки выдаются только при наличии медицинских показаний и при условии, что льготник не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме.

«Лечение в санатории возможно только в том случае, если человек не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме и оставил за собой право на санаторно-курортное лечение. Проезд к месту лечения и обратно для льготников бесплатный. Если человек отказался от бесплатного проезда, выбрав взамен денежную выплату, то проезд он будет оплачивать самостоятельно», — пояснила управляющий отделением СФР по ХМАО — Югре Ольга Галюк. 

Заявления на получение путевки можно подать через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу отделения СФР по месту жительства. Распределение путевок происходит по очередности обращения и с учетом медицинских показаний. С начала года их получили уже 1,3 тысячи жителей региона. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Льготники из Югры могут получить бесплатные путевки в санатории Крыма, Краснодарского края, Тюменской области и других регионов при наличии медицинских показаний. Об этом сообщает региональный соцфонд.  «В 2025 году отделение фонда заключило 18 государственных контрактов с санаторно-курортными учреждениями в Омске, Тюмени и Тюменской области, Башкортостане, Краснодарском крае, Кургане, Нижневартовске и Крыму. Санаторное лечение предоставляется федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий и членов их семей», — следует из сообщения ведомства. Продолжительность лечения по такой путевке — 18-42 дней в зависимости от профиля болезни и возраста пациента. Курсовки выдаются только при наличии медицинских показаний и при условии, что льготник не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме. «Лечение в санатории возможно только в том случае, если человек не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме и оставил за собой право на санаторно-курортное лечение. Проезд к месту лечения и обратно для льготников бесплатный. Если человек отказался от бесплатного проезда, выбрав взамен денежную выплату, то проезд он будет оплачивать самостоятельно», — пояснила управляющий отделением СФР по ХМАО — Югре Ольга Галюк.  Заявления на получение путевки можно подать через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу отделения СФР по месту жительства. Распределение путевок происходит по очередности обращения и с учетом медицинских показаний. С начала года их получили уже 1,3 тысячи жителей региона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...