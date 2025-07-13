Жители ХМАО могут бесплатно получить путевку в санатории Крыма

Льготники из Югры могут получить бесплатные путевки в санатории Крыма, Краснодарского края, Тюменской области и других регионов при наличии медицинских показаний. Об этом сообщает региональный соцфонд.
«В 2025 году отделение фонда заключило 18 государственных контрактов с санаторно-курортными учреждениями в Омске, Тюмени и Тюменской области, Башкортостане, Краснодарском крае, Кургане, Нижневартовске и Крыму. Санаторное лечение предоставляется федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий и членов их семей», — следует из сообщения ведомства.
Продолжительность лечения по такой путевке — 18-42 дней в зависимости от профиля болезни и возраста пациента. Курсовки выдаются только при наличии медицинских показаний и при условии, что льготник не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме.
«Лечение в санатории возможно только в том случае, если человек не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме и оставил за собой право на санаторно-курортное лечение. Проезд к месту лечения и обратно для льготников бесплатный. Если человек отказался от бесплатного проезда, выбрав взамен денежную выплату, то проезд он будет оплачивать самостоятельно», — пояснила управляющий отделением СФР по ХМАО — Югре Ольга Галюк.
Заявления на получение путевки можно подать через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу отделения СФР по месту жительства. Распределение путевок происходит по очередности обращения и с учетом медицинских показаний. С начала года их получили уже 1,3 тысячи жителей региона.
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