Чиновнику из ХМАО прочат карьерный взлет после встречи с Путиным

13 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Вице-губернатору ХМАО Азату Ислаеву прочат карьерный взлет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU После личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вице-губернатору ХМАО Азату Ислаеву прочат новый карьерный взлет. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «После общения с Путиным Ислаев может получить еще какое-нибудь направление в окружном правительстве под свое кураторство. А, возможно, будет претендовать на роль еще одного первого вице-губернатора Югры. Карьера чиновника имеет все шансы теперь взлететь еще выше», — считает инсайдер. Сам Ислаев в разговоре с URA.RU заявил, что все эти слухи беспочвенны. «О передаче каких-либо новых блоков в окружном правительстве речи не идет, и так мой перечень должностных обязанностей достаточно объемный. По поводу того, что я стану первым заместителем губернатора Югры — эти слухи тоже не имеют ничего общего с реальностью», — прокомментировал чиновник. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, уверен, что вице-губернатора ХМАО в настоящее время устраивает его позиция в структуре региональной власти. «Ислаеву важно проявить себя в нынешнем качестве. Он должен добиться каких-то результатов на этом месте. После чего он может спокойно уйти на повышение либо в какой-то другой российский регион, либо в Москву. Это перспектива полутора-двух лет», — считает собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Ислаев был приглашен на личную встречу с главой государства как один из победителей конкурса «Лидеры России». Пост вице-губернатора ХМАО он получил в марте, переехав в Ханты-Мансийск из Владивостока, где он занимал должность вице-мэра, отвечающего за пространственное развитие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным вице-губернатору ХМАО Азату Ислаеву прочат новый карьерный взлет. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры. «После общения с Путиным Ислаев может получить еще какое-нибудь направление в окружном правительстве под свое кураторство. А, возможно, будет претендовать на роль еще одного первого вице-губернатора Югры. Карьера чиновника имеет все шансы теперь взлететь еще выше», — считает инсайдер. Сам Ислаев в разговоре с URA.RU заявил, что все эти слухи беспочвенны. «О передаче каких-либо новых блоков в окружном правительстве речи не идет, и так мой перечень должностных обязанностей достаточно объемный. По поводу того, что я стану первым заместителем губернатора Югры — эти слухи тоже не имеют ничего общего с реальностью», — прокомментировал чиновник. Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, уверен, что вице-губернатора ХМАО в настоящее время устраивает его позиция в структуре региональной власти. «Ислаеву важно проявить себя в нынешнем качестве. Он должен добиться каких-то результатов на этом месте. После чего он может спокойно уйти на повышение либо в какой-то другой российский регион, либо в Москву. Это перспектива полутора-двух лет», — считает собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Ислаев был приглашен на личную встречу с главой государства как один из победителей конкурса «Лидеры России». Пост вице-губернатора ХМАО он получил в марте, переехав в Ханты-Мансийск из Владивостока, где он занимал должность вице-мэра, отвечающего за пространственное развитие.