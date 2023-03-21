Суд отправил пермяка в колонию за убийство, совершенное гантелью

22 марта 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Мужчина до смерти забил гантелью своего гостя (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае суд вынес приговор 32-летнему жителю Чернушки, который убил своего знакомого гантелью. За совершенное преступление виновного приговорили к реальному сроку в колонии, сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что 19 июля 2022 года осужденный в своем доме распивал спиртное с 60-летним знакомым. Во время употребления алкоголя гость оскорбил хозяина, из-за чего возник конфликт, в ходе которого виновный нанес гостю удары гантелью по голове. От полученных травм потерпевший скончался. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы», — сообщается на сайте ведомства. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяку вынесли приговор за убийство, совершенное табуреткой. За это преступление он проведет в колонии 10 лет и 6 месяцев.

В Пермском крае суд вынес приговор 32-летнему жителю Чернушки, который убил своего знакомого гантелью. За совершенное преступление виновного приговорили к реальному сроку в колонии, сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что 19 июля 2022 года осужденный в своем доме распивал спиртное с 60-летним знакомым. Во время употребления алкоголя гость оскорбил хозяина, из-за чего возник конфликт, в ходе которого виновный нанес гостю удары гантелью по голове. От полученных травм потерпевший скончался. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы», — сообщается на сайте ведомства. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяку вынесли приговор за убийство, совершенное табуреткой. За это преступление он проведет в колонии 10 лет и 6 месяцев.