Пермяка отправили в колонию за убийство табуреткой

В Березниках (Пермский край) на 10 лет и шесть месяцев колонии осудили за совершение жестокого преступления местного жителя. Он был признан виновным в убийстве другого мужчины табуретом.
«В конце лета 2022 года в ходе распития алкоголя, ссоры на почве неприязненных отношений, гражданин Т. нанес гражданину О. не менее пяти ударов кулаками по голове и телу. После, вооружившись табуретом, нанес им не менее двух ударов по голове гражданину О. Причинил последнему повреждения, от которых на месте наступила смерть. Назначенное наказание — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы», — сообщается на сайте Березниковского городского суда.
Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере семи тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Перми убила своего знакомого одним ударом ножа. А в Добрянке местного жителя отправили в тюрьму за то, что он в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом в грудь незнакомого мужчину на улице.
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