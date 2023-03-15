15 марта 2023

Пермяка отправили в колонию за убийство табуреткой

© Служба новостей «URA.RU»
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«Металлургмаш». Магнитогорск, металлургмаш, табурет
Убийство произошло летом 2022 года во время пьяной ссоры (архивное фото) Фото:

В Березниках (Пермский край) на 10 лет и шесть месяцев колонии осудили за совершение жестокого преступления местного жителя. Он был признан виновным в убийстве другого мужчины табуретом.

«В конце лета 2022 года в ходе распития алкоголя, ссоры на почве неприязненных отношений, гражданин Т. нанес гражданину О. не менее пяти ударов кулаками по голове и телу. После, вооружившись табуретом, нанес им не менее двух ударов по голове гражданину О. Причинил последнему повреждения, от которых на месте наступила смерть. Назначенное наказание — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы», — сообщается на сайте Березниковского городского суда.

Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере семи тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Перми убила своего знакомого одним ударом ножа. А в Добрянке местного жителя отправили в тюрьму за то, что он в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом в грудь незнакомого мужчину на улице.

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В Березниках (Пермский край) на 10 лет и шесть месяцев колонии осудили за совершение жестокого преступления местного жителя. Он был признан виновным в убийстве другого мужчины табуретом. «В конце лета 2022 года в ходе распития алкоголя, ссоры на почве неприязненных отношений, гражданин Т. нанес гражданину О. не менее пяти ударов кулаками по голове и телу. После, вооружившись табуретом, нанес им не менее двух ударов по голове гражданину О. Причинил последнему повреждения, от которых на месте наступила смерть. Назначенное наказание — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы», — сообщается на сайте Березниковского городского суда. Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере семи тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Перми убила своего знакомого одним ударом ножа. А в Добрянке местного жителя отправили в тюрьму за то, что он в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом в грудь незнакомого мужчину на улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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