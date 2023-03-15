Пермяка отправили в колонию за убийство табуреткой

16 марта 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Убийство произошло летом 2022 года во время пьяной ссоры (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Березниках (Пермский край) на 10 лет и шесть месяцев колонии осудили за совершение жестокого преступления местного жителя. Он был признан виновным в убийстве другого мужчины табуретом. «В конце лета 2022 года в ходе распития алкоголя, ссоры на почве неприязненных отношений, гражданин Т. нанес гражданину О. не менее пяти ударов кулаками по голове и телу. После, вооружившись табуретом, нанес им не менее двух ударов по голове гражданину О. Причинил последнему повреждения, от которых на месте наступила смерть. Назначенное наказание — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы», — сообщается на сайте Березниковского городского суда. Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере семи тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Перми убила своего знакомого одним ударом ножа. А в Добрянке местного жителя отправили в тюрьму за то, что он в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом в грудь незнакомого мужчину на улице.

В Березниках (Пермский край) на 10 лет и шесть месяцев колонии осудили за совершение жестокого преступления местного жителя. Он был признан виновным в убийстве другого мужчины табуретом. «В конце лета 2022 года в ходе распития алкоголя, ссоры на почве неприязненных отношений, гражданин Т. нанес гражданину О. не менее пяти ударов кулаками по голове и телу. После, вооружившись табуретом, нанес им не менее двух ударов по голове гражданину О. Причинил последнему повреждения, от которых на месте наступила смерть. Назначенное наказание — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы», — сообщается на сайте Березниковского городского суда. Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере семи тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Перми убила своего знакомого одним ударом ножа. А в Добрянке местного жителя отправили в тюрьму за то, что он в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом в грудь незнакомого мужчину на улице.