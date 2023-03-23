23 марта 2023

В УКС Мегиона прошла выемка документов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Силовики изъяли документы по делу о коммунальном ЧП в Мегионе Фото:

В управлении капитального строительства Мегиона (ХМАО) прошла выемка документов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В мегионском УКС сотрудники Следственного комитета провели выемку документов. Забрали оригиналы», — уточнил инсайдер.

В администрации города подтвердили визит следователей в управление капстроя. «Следователи запросили оригиналы документов, копии которых мы ранее предоставляли в рамках расследования уголовного дела о январской коммунальной аварии. УКС — контролирующая организация „Тепловодоканала“. Это чисто процессуальные моменты», — отметил исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов.

Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое возбудил СК по факту халатности властей города при подготовке к отопительному сезона. В результате несколько десятков домов в Мегион остались без отопления.

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В управлении капитального строительства Мегиона (ХМАО) прошла выемка документов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В мегионском УКС сотрудники Следственного комитета провели выемку документов. Забрали оригиналы», — уточнил инсайдер. В администрации города подтвердили визит следователей в управление капстроя. «Следователи запросили оригиналы документов, копии которых мы ранее предоставляли в рамках расследования уголовного дела о январской коммунальной аварии. УКС — контролирующая организация „Тепловодоканала“. Это чисто процессуальные моменты», — отметил исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов. Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое возбудил СК по факту халатности властей города при подготовке к отопительному сезона. В результате несколько десятков домов в Мегион остались без отопления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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