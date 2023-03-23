В управлении капитального строительства Мегиона (ХМАО) прошла выемка документов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В мегионском УКС сотрудники Следственного комитета провели выемку документов. Забрали оригиналы», — уточнил инсайдер.
В администрации города подтвердили визит следователей в управление капстроя. «Следователи запросили оригиналы документов, копии которых мы ранее предоставляли в рамках расследования уголовного дела о январской коммунальной аварии. УКС — контролирующая организация „Тепловодоканала“. Это чисто процессуальные моменты», — отметил исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов.
Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое возбудил СК по факту халатности властей города при подготовке к отопительному сезона. В результате несколько десятков домов в Мегион остались без отопления.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.