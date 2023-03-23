В УКС Мегиона прошла выемка документов. Инсайд

24 марта 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Силовики изъяли документы по делу о коммунальном ЧП в Мегионе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В управлении капитального строительства Мегиона (ХМАО) прошла выемка документов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В мегионском УКС сотрудники Следственного комитета провели выемку документов. Забрали оригиналы», — уточнил инсайдер. В администрации города подтвердили визит следователей в управление капстроя. «Следователи запросили оригиналы документов, копии которых мы ранее предоставляли в рамках расследования уголовного дела о январской коммунальной аварии. УКС — контролирующая организация „Тепловодоканала“. Это чисто процессуальные моменты», — отметил исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов. Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое возбудил СК по факту халатности властей города при подготовке к отопительному сезона. В результате несколько десятков домов в Мегион остались без отопления.

В управлении капитального строительства Мегиона (ХМАО) прошла выемка документов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В мегионском УКС сотрудники Следственного комитета провели выемку документов. Забрали оригиналы», — уточнил инсайдер. В администрации города подтвердили визит следователей в управление капстроя. «Следователи запросили оригиналы документов, копии которых мы ранее предоставляли в рамках расследования уголовного дела о январской коммунальной аварии. УКС — контролирующая организация „Тепловодоканала“. Это чисто процессуальные моменты», — отметил исполняющий обязанности главы Мегиона Игорь Алчинов. Ранее URA.RU писало об уголовном деле, которое возбудил СК по факту халатности властей города при подготовке к отопительному сезона. В результате несколько десятков домов в Мегион остались без отопления.