24 марта 2023
23 марта 2023

В ХМАО простились с военным, погибшим в зоне СВО

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, букет, цветы, мемориал
Максим Загорельский погиб 4 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Лангепасе (ХМАО) простились с Максимом Загорельским, который погиб 4 марта при обстреле украинскими военными города Ясиноватая в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в официальной группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«В октябре 2022 года был призван на военную службу в соответствии с частичной мобилизацией. 4 марта сержант Загорельский погиб при обстреле вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая. Герой-югорчанин похоронен вчера в Лангепасе, где у Максима Загорельского остались супруга и два сына», — указано в сообщении.

Загорельский родился в Витебской области (Белоруссия), вырос и жил в Лангепасе. Правительство округа окажет семье необходимые меры поддержки.

О начале спецоперации России на территории Украины объявили 24 февраля 2022 года после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения мирных жителей.

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В Лангепасе (ХМАО) простились с Максимом Загорельским, который погиб 4 марта при обстреле украинскими военными города Ясиноватая в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в официальной группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «В октябре 2022 года был призван на военную службу в соответствии с частичной мобилизацией. 4 марта сержант Загорельский погиб при обстреле вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая. Герой-югорчанин похоронен вчера в Лангепасе, где у Максима Загорельского остались супруга и два сына», — указано в сообщении. Загорельский родился в Витебской области (Белоруссия), вырос и жил в Лангепасе. Правительство округа окажет семье необходимые меры поддержки. О начале спецоперации России на территории Украины объявили 24 февраля 2022 года после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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