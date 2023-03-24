В ХМАО простились с военным, погибшим в зоне СВО

25 марта 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Максим Загорельский погиб 4 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Лангепасе (ХМАО) простились с Максимом Загорельским, который погиб 4 марта при обстреле украинскими военными города Ясиноватая в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в официальной группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «В октябре 2022 года был призван на военную службу в соответствии с частичной мобилизацией. 4 марта сержант Загорельский погиб при обстреле вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая. Герой-югорчанин похоронен вчера в Лангепасе, где у Максима Загорельского остались супруга и два сына», — указано в сообщении. Загорельский родился в Витебской области (Белоруссия), вырос и жил в Лангепасе. Правительство округа окажет семье необходимые меры поддержки. О начале спецоперации России на территории Украины объявили 24 февраля 2022 года после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения мирных жителей.

В Лангепасе (ХМАО) простились с Максимом Загорельским, который погиб 4 марта при обстреле украинскими военными города Ясиноватая в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в официальной группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «В октябре 2022 года был призван на военную службу в соответствии с частичной мобилизацией. 4 марта сержант Загорельский погиб при обстреле вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая. Герой-югорчанин похоронен вчера в Лангепасе, где у Максима Загорельского остались супруга и два сына», — указано в сообщении. Загорельский родился в Витебской области (Белоруссия), вырос и жил в Лангепасе. Правительство округа окажет семье необходимые меры поддержки. О начале спецоперации России на территории Украины объявили 24 февраля 2022 года после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение о задействовании армии РФ принято для спасения мирных жителей.