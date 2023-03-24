Житель Пермского края случайно убил своего знакомого, уронив его

25 марта 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Виновному назначили наказание в виде ограничения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель города Чайковский (Пермский край) хотел переместить спящего знакомого с кресла на пол, но случайно уронил его. Это привело к смерти потерпевшего, сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «Осужденный, желая переместить на пол спящего в кресле своего знакомого, случайно уронил его. Потерпевший ударился затылочной частью и задней поверхностью шеи о стену, что привело к смерти на месте происшествия», — сообщается в ведомстве. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», и назначили наказание в виде ограничения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае житель Чернушки (Пермский край) убил своего знакомого гантелью. Его приговорили к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Житель города Чайковский (Пермский край) хотел переместить спящего знакомого с кресла на пол, но случайно уронил его. Это привело к смерти потерпевшего, сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «Осужденный, желая переместить на пол спящего в кресле своего знакомого, случайно уронил его. Потерпевший ударился затылочной частью и задней поверхностью шеи о стену, что привело к смерти на месте происшествия», — сообщается в ведомстве. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», и назначили наказание в виде ограничения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае житель Чернушки (Пермский край) убил своего знакомого гантелью. Его приговорили к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.