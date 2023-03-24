24 марта 2023

Житель Пермского края случайно убил своего знакомого, уронив его

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Виновному назначили наказание в виде ограничения свободы Фото:

Житель города Чайковский (Пермский край) хотел переместить спящего знакомого с кресла на пол, но случайно уронил его. Это привело к смерти потерпевшего, сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

«Осужденный, желая переместить на пол спящего в кресле своего знакомого, случайно уронил его. Потерпевший ударился затылочной частью и задней поверхностью шеи о стену, что привело к смерти на месте происшествия», — сообщается в ведомстве.

Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», и назначили наказание в виде ограничения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае житель Чернушки (Пермский край) убил своего знакомого гантелью. Его приговорили к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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Житель города Чайковский (Пермский край) хотел переместить спящего знакомого с кресла на пол, но случайно уронил его. Это привело к смерти потерпевшего, сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «Осужденный, желая переместить на пол спящего в кресле своего знакомого, случайно уронил его. Потерпевший ударился затылочной частью и задней поверхностью шеи о стену, что привело к смерти на месте происшествия», — сообщается в ведомстве. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», и назначили наказание в виде ограничения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае житель Чернушки (Пермский край) убил своего знакомого гантелью. Его приговорили к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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