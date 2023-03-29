Бастрыкин взялся за дело свердловчан, проживающих в квартирах с плесенью

29 марта 2023 в 21:34 Размер текста - 17 +

Ход расследования дела проконтролируют в центральном аппарате ведомства Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль жалобы жителей Серова (Свердловская область) на покрытые плесенью квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СМИ сообщается, что в городе Серове жители проживают в непригодном доме, где все стены покрыты плесенью, в квартирах постоянная сырость, при этом местные органы власти не реагируют на обращения граждан. Следственными органами СК России по данному факту проводится проверка», — сказано в сообщении. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александру Надбитову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее в средствах массовой информации распространилась жалоба жителей Серова о невозможном проживании в жилом доме из-за плесени и сырости. По их словам, органы власти не стали обращать внимание на неприятную ситуацию в квартирах горожан.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль жалобы жителей Серова (Свердловская область) на покрытые плесенью квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В СМИ сообщается, что в городе Серове жители проживают в непригодном доме, где все стены покрыты плесенью, в квартирах постоянная сырость, при этом местные органы власти не реагируют на обращения граждан. Следственными органами СК России по данному факту проводится проверка», — сказано в сообщении. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александру Надбитову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее в средствах массовой информации распространилась жалоба жителей Серова о невозможном проживании в жилом доме из-за плесени и сырости. По их словам, органы власти не стали обращать внимание на неприятную ситуацию в квартирах горожан.