Пермячка полгода оскорбляла и избивала свою малолетнюю дочь

В Пермском крае будут судить 35-летнюю жительницу Суксуна. Ее обвиняют в систематических оскорблениях собственной несовершеннолетней дочери. Также мать более полугода регулярно избивала девочку. Таким образом женщина нанесла вред психическому и физическому здоровью ребенка, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
«С апреля по октябрь 2022 года обвиняемая систематически наносила побои своей малолетней дочери, 2012 года рождения, которая не могла оказать сопротивление в силу возраста. Обвиняемая неоднократно наносила девочке побои руками и бытовыми предметами по лицу и телу. Также оскорбляла ее нецензурной бранью, унижая честь и достоинство. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае виновной в избиениях собственной дочери признали жительницу Кудымкара. Также была доказана ее вина в применении насилия в отношении представителя власти.
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