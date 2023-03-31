Волонтеры в ХМАО ищут пропавшего подростка. Фото

01 апреля 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Подросток пропал 31 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) пропал 16-летний подросток. Как сообщили волонтеры, о местонахождении подростка неизвестно с 31 марта. «Пропал подросток: Вагин Михаил, 2007 г. р., уроженец г. Новоаганска. 31.03.2023 года, около 21:55, ушел из детской окружной больницы по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 30, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 165-170 сантиметров. У него карие глаза, русые волосы и спортивное телосложение. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77. «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск», «ВКонтакте»

В Нижневартовске (ХМАО) пропал 16-летний подросток. Как сообщили волонтеры, о местонахождении подростка неизвестно с 31 марта. «Пропал подросток: Вагин Михаил, 2007 г. р., уроженец г. Новоаганска. 31.03.2023 года, около 21:55, ушел из детской окружной больницы по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 30, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 165-170 сантиметров. У него карие глаза, русые волосы и спортивное телосложение. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77.