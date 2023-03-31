В Нижневартовске (ХМАО) пропал 16-летний подросток. Как сообщили волонтеры, о местонахождении подростка неизвестно с 31 марта.
«Пропал подросток: Вагин Михаил, 2007 г. р., уроженец г. Новоаганска. 31.03.2023 года, около 21:55, ушел из детской окружной больницы по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 30, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» в соцсети «ВКонтакте».
Рост мальчика 165-170 сантиметров. У него карие глаза, русые волосы и спортивное телосложение. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77.
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