31 марта 2023
30 марта 2023

Волонтеры в ХМАО ищут пропавшего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, подростки, парк, парни, офники
Подросток пропал 31 марта Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пропал 16-летний подросток. Как сообщили волонтеры, о местонахождении подростка неизвестно с 31 марта.

«Пропал подросток: Вагин Михаил, 2007 г. р., уроженец г. Новоаганска. 31.03.2023 года, около 21:55, ушел из детской окружной больницы по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 30, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» в соцсети «ВКонтакте».

Рост мальчика 165-170 сантиметров. У него карие глаза, русые волосы и спортивное телосложение. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77.

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В Нижневартовске (ХМАО) пропал 16-летний подросток. Как сообщили волонтеры, о местонахождении подростка неизвестно с 31 марта. «Пропал подросток: Вагин Михаил, 2007 г. р., уроженец г. Новоаганска. 31.03.2023 года, около 21:55, ушел из детской окружной больницы по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 30, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе «Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 165-170 сантиметров. У него карие глаза, русые волосы и спортивное телосложение. Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8-800-700-86-77.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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