ВС РФ уничтожили более 200 наемников и военных ВСУ

На Донецком направлении благодаря успешным действиям Вооруженных сил России (ВС РФ) было уничтожено свыше 210 солдат и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть единиц бронетехники. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«На Донецком направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что среди прочего было уничтожено шесть единиц бронетехники, семь автомобилей и одна гаубица «Мста-Б».
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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На Донецком направлении благодаря успешным действиям Вооруженных сил России (ВС РФ) было уничтожено свыше 210 солдат и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть единиц бронетехники. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На Донецком направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что среди прочего было уничтожено шесть единиц бронетехники, семь автомобилей и одна гаубица «Мста-Б». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.