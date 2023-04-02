ВС РФ уничтожили более 200 наемников и военных ВСУ

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица, сбойка
ВС РФ уничтожили свыше 210 солдат и наемников ВСУ, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Донецком направлении благодаря успешным действиям Вооруженных сил России (ВС РФ) было уничтожено свыше 210 солдат и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть единиц бронетехники. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что среди прочего было уничтожено шесть единиц бронетехники, семь автомобилей и одна гаубица «Мста-Б».

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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На Донецком направлении благодаря успешным действиям Вооруженных сил России (ВС РФ) было уничтожено свыше 210 солдат и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть единиц бронетехники. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На Донецком направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что среди прочего было уничтожено шесть единиц бронетехники, семь автомобилей и одна гаубица «Мста-Б». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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