ВС РФ уничтожили более 200 наемников и военных ВСУ

02 апреля 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили свыше 210 солдат и наемников ВСУ, сообщили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Донецком направлении благодаря успешным действиям Вооруженных сил России (ВС РФ) было уничтожено свыше 210 солдат и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть единиц бронетехники. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На Донецком направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что среди прочего было уничтожено шесть единиц бронетехники, семь автомобилей и одна гаубица «Мста-Б». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

На Донецком направлении благодаря успешным действиям Вооруженных сил России (ВС РФ) было уничтожено свыше 210 солдат и наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также шесть единиц бронетехники. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На Донецком направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наемников», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что среди прочего было уничтожено шесть единиц бронетехники, семь автомобилей и одна гаубица «Мста-Б». Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.