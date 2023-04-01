Российские военные за сутки уничтожили две группы разведчиков и диверсантов ВСУ

Группировка Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» за сутки ликвидировала две группы украинских разведчиков и диверсантов на запорожском и южно-донецком направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«На запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков», — рассказал Александр Гордеев РИА Новости. Он также добавил, что российские бойцы уничтожили украинских разведчиков и на южно-донецком направлении.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили украинских диверсантов на купянском направлении в Харьковской области. Они входили в состав 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.
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