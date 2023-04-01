01 апреля 2023

Российские военные за сутки уничтожили две группы разведчиков и диверсантов ВСУ

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, автоматчик, военные, военная подготовка, штурмовик, тренировка на полигоне
ВС РФ уничтожили диверсантов на запорожском и южно-донецком направлениях, сказал Александр Гордеев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» за сутки ликвидировала две группы украинских разведчиков и диверсантов на запорожском и южно-донецком направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«На запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков», — рассказал Александр Гордеев РИА Новости. Он также добавил, что российские бойцы уничтожили украинских разведчиков и на южно-донецком направлении.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили украинских диверсантов на купянском направлении в Харьковской области. Они входили в состав 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

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Группировка Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» за сутки ликвидировала две группы украинских разведчиков и диверсантов на запорожском и южно-донецком направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. «На запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожены пять боевиков», — рассказал Александр Гордеев РИА Новости. Он также добавил, что российские бойцы уничтожили украинских разведчиков и на южно-донецком направлении. Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили украинских диверсантов на купянском направлении в Харьковской области. Они входили в состав 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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