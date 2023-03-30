Российская ПВО впервые сбила ракету ВСУ «Гром-2»

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Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Гром 2», заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбили тактическую ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Гром 2». Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотника в Донецкой народной республике (ДНР), — уточнил Игорь Конашенков в ходе брифинга. Сообщение публикует официальный Telegram-канал силового ведомства. Также он подчеркнул, что средства ПВО в Запорожской области сбили украинский вертолет Ми-8.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что российские войска получили новый комплекс доведения информации о предупреждении о ракетном нападении. Также ведомственной охране РФ разрешили сбивать БПЛА.

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбили тактическую ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Гром 2». Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотника в Донецкой народной республике (ДНР), — уточнил Игорь Конашенков в ходе брифинга. Сообщение публикует официальный Telegram-канал силового ведомства. Также он подчеркнул, что средства ПВО в Запорожской области сбили украинский вертолет Ми-8. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что российские войска получили новый комплекс доведения информации о предупреждении о ракетном нападении. Также ведомственной охране РФ разрешили сбивать БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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