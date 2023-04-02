02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Пермяк-инвалид оспорил в суде у мэрии Перми права на землю

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация обязана рассмотреть заявление инвалида на земельный участок повторно Фото:

Пермяк с инвалидностью подал иск на департамент земельных отношений городской мэрии из-за отказа в праве на земельный участок. Суд постановил решение об отказе признать незаконным, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Признать незаконным решение департамента земельных отношений администрации г. Перми об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов», — говорится в решении. Департамент должен будет повторно рассмотреть заявление пермяка о предоставления ему участка без проведения торгов.

Ранее пермяк подал заявление в мэрию о предоставлении ему в аренду участка земли для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов. В администрации жителю города отказали, так как указанный земельный участок был изъят из оборота и больше не доступен для предоставления в аренду, так как находится на противопожарном разрыве. Суд посчитал, что это не является основанием для изъятия участка из оборота, и, поэтому отказ в праве пермяку незаконен.

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Пермяк с инвалидностью подал иск на департамент земельных отношений городской мэрии из-за отказа в праве на земельный участок. Суд постановил решение об отказе признать незаконным, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Признать незаконным решение департамента земельных отношений администрации г. Перми об отказе в предоставлении земельного участка без проведения торгов», — говорится в решении. Департамент должен будет повторно рассмотреть заявление пермяка о предоставления ему участка без проведения торгов. Ранее пермяк подал заявление в мэрию о предоставлении ему в аренду участка земли для индивидуального жилищного строительства без проведения торгов. В администрации жителю города отказали, так как указанный земельный участок был изъят из оборота и больше не доступен для предоставления в аренду, так как находится на противопожарном разрыве. Суд посчитал, что это не является основанием для изъятия участка из оборота, и, поэтому отказ в праве пермяку незаконен.
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