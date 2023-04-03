03 апреля 2023

Владелица популярного в Перми ресторана откроет французскую булочную

В Перми появится французская булочная от владелицы ресторана Belka
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завтраки в заведениях Екатерибурга, булочка, мучное, круасан, еда
Новая «Булошная» откроется в мае на Ленина,78 Фото:

В центре Перми в мае откроется французская булочная. Ее открывает владелица популярного пермского ресторана Belka и сети кафе Rolls Екатерина Белка. О новом проекте она рассказала в своих соцсетях.

«В ресторане Belka мы выпекаем багеты и круассаны. Такие же, как когда-то научилась делать я в Париже. На первом этаже ресторана мы открыли кофешоп и хлебный магазин, но меня мучало понимание, что наш хлеб покупают только гости ресторана. Хотелось сделать простой понятный проект про действительный вкусный хлебушек. И вот мы открываем хлебный магазин, который так и будет называться „Булошная“», — написала Екатерина Белка.

«Булошная» откроется по адресу ул. Ленина, 78. Изюминка заведения будет состоять в том, что в магазине не будет прилавков — весь хлеб и булочки будут лежать на полках и столах. Кухня, где будут выпекать круассаны, багеты и хлеб будет находиться за прозрачным стеклом и каждый сможет увидеть процесс приготовления.

Выпекать круассаны и багеты повара будут по французскому рецепту. Екатерина Белка училась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, которая выпустила многих «мишленовских» шеф-поваров.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В центре Перми в мае откроется французская булочная. Ее открывает владелица популярного пермского ресторана Belka и сети кафе Rolls Екатерина Белка. О новом проекте она рассказала в своих соцсетях. «В ресторане Belka мы выпекаем багеты и круассаны. Такие же, как когда-то научилась делать я в Париже. На первом этаже ресторана мы открыли кофешоп и хлебный магазин, но меня мучало понимание, что наш хлеб покупают только гости ресторана. Хотелось сделать простой понятный проект про действительный вкусный хлебушек. И вот мы открываем хлебный магазин, который так и будет называться „Булошная“», — написала Екатерина Белка. «Булошная» откроется по адресу ул. Ленина, 78. Изюминка заведения будет состоять в том, что в магазине не будет прилавков — весь хлеб и булочки будут лежать на полках и столах. Кухня, где будут выпекать круассаны, багеты и хлеб будет находиться за прозрачным стеклом и каждый сможет увидеть процесс приготовления. Выпекать круассаны и багеты повара будут по французскому рецепту. Екатерина Белка училась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, которая выпустила многих «мишленовских» шеф-поваров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...