Владелица популярного в Перми ресторана откроет французскую булочную

В Перми появится французская булочная от владелицы ресторана Belka

Новая «Булошная» откроется в мае на Ленина,78 Фото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Перми в мае откроется французская булочная. Ее открывает владелица популярного пермского ресторана Belka и сети кафе Rolls Екатерина Белка. О новом проекте она рассказала в своих соцсетях.

«В ресторане Belka мы выпекаем багеты и круассаны. Такие же, как когда-то научилась делать я в Париже. На первом этаже ресторана мы открыли кофешоп и хлебный магазин, но меня мучало понимание, что наш хлеб покупают только гости ресторана. Хотелось сделать простой понятный проект про действительный вкусный хлебушек. И вот мы открываем хлебный магазин, который так и будет называться „Булошная“», — написала Екатерина Белка.

«Булошная» откроется по адресу ул. Ленина, 78. Изюминка заведения будет состоять в том, что в магазине не будет прилавков — весь хлеб и булочки будут лежать на полках и столах. Кухня, где будут выпекать круассаны, багеты и хлеб будет находиться за прозрачным стеклом и каждый сможет увидеть процесс приготовления.

Выпекать круассаны и багеты повара будут по французскому рецепту. Екатерина Белка училась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, которая выпустила многих «мишленовских» шеф-поваров.