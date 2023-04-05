Глава парламента Крыма: Украина разлетится на осколки по итогам СВО

05 апреля 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Россия освободит некоторые регионы Украины к концу СВО, заявил Владимир Константинов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После окончания спецоперации на Украине, русскоязычные территории будут взяты под контроль России. Таким мнением поделился глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он отметил, что Украина «разлетится на осколки». «Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом. <…> Судьба этой Украины станет нашей задачей. Украина разлетится на осколки», — рассказал Константинов РИА Новости. Он добавил, что русскоязычные территории в том или ином виде будут взяты под контроль России. Также Константинов спрогнозировал, что Запад будет удерживать некоторые территории Украины за собой. Он отметил, что Украина станет для них «вторым Афганистаном», но с более жуткими последствиями. Он добавил, что украинский народ пришел к осознанию, что их используют, как «разменную монету». Ранее Константиновал заявил, что уже в этом году наступит переломный момент на Украине, передает RT. Он объяснил это тем, что победа России уже предопределена. Также он выразил мнение, что переломный момент приведет к потере киевским режимом власти.

После окончания спецоперации на Украине, русскоязычные территории будут взяты под контроль России. Таким мнением поделился глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он отметил, что Украина «разлетится на осколки». «Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом. <…> Судьба этой Украины станет нашей задачей. Украина разлетится на осколки», — рассказал Константинов РИА Новости. Он добавил, что русскоязычные территории в том или ином виде будут взяты под контроль России. Также Константинов спрогнозировал, что Запад будет удерживать некоторые территории Украины за собой. Он отметил, что Украина станет для них «вторым Афганистаном», но с более жуткими последствиями. Он добавил, что украинский народ пришел к осознанию, что их используют, как «разменную монету». Ранее Константиновал заявил, что уже в этом году наступит переломный момент на Украине, передает RT. Он объяснил это тем, что победа России уже предопределена. Также он выразил мнение, что переломный момент приведет к потере киевским режимом власти.