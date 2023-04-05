В челябинском нацпарке запретили многодневные походы

Многодневные походы запретили из-за опасности возникновения пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) запретили многодневные походы. Как URA.RU пояснили в пресс-службе нацпарка, запрет связан с опасностью возникновения пожаров.

«Из-за сухой и необычно теплой для апреля погоды на территории Катав-Ивановского района введен особый противопожарный режим. В связи с этим многодневные походы по национальному парку „Зигальга“ временно запрещены», — уточнили URA.RU в нацпарке.

Тем самым сотрудники учреждения пытаются предотвратить возгорания. В 2022 году сотрудникам парка пришлось трижды выезжать для тушения пожаров, которые возникли по вине сплавлявшихся по реке Юрюзани туристов. Каждый раз приходилось задействовать до восьми человек, вооруженных ранцевыми огнетушителями. В один такой помещается 20 кг воды, которую сотруднику приходится нести на себе.

На «Зигальге» рассказали, что во время однодневных походов, которые по-прежнему разрешены, передвигаться можно лишь по маркированным тропам. При этом разводить костры допускается только на специально оборудованных кострищах.