05 апреля 2023

В челябинском нацпарке запретили многодневные походы

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, турист, заповедник, природа, горы
Многодневные походы запретили из-за опасности возникновения пожаров Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) запретили многодневные походы. Как URA.RU пояснили в пресс-службе нацпарка, запрет связан с опасностью возникновения пожаров.

«Из-за сухой и необычно теплой для апреля погоды на территории Катав-Ивановского района введен особый противопожарный режим. В связи с этим многодневные походы по национальному парку „Зигальга“ временно запрещены», — уточнили URA.RU в нацпарке.

Тем самым сотрудники учреждения пытаются предотвратить возгорания. В 2022 году сотрудникам парка пришлось трижды выезжать для тушения пожаров, которые возникли по вине сплавлявшихся по реке Юрюзани туристов. Каждый раз приходилось задействовать до восьми человек, вооруженных ранцевыми огнетушителями. В один такой помещается 20 кг воды, которую сотруднику приходится нести на себе.

На «Зигальге» рассказали, что во время однодневных походов, которые по-прежнему разрешены, передвигаться можно лишь по маркированным тропам. При этом разводить костры допускается только на специально оборудованных кострищах.

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) запретили многодневные походы. Как URA.RU пояснили в пресс-службе нацпарка, запрет связан с опасностью возникновения пожаров. «Из-за сухой и необычно теплой для апреля погоды на территории Катав-Ивановского района введен особый противопожарный режим. В связи с этим многодневные походы по национальному парку „Зигальга“ временно запрещены», — уточнили URA.RU в нацпарке. Тем самым сотрудники учреждения пытаются предотвратить возгорания. В 2022 году сотрудникам парка пришлось трижды выезжать для тушения пожаров, которые возникли по вине сплавлявшихся по реке Юрюзани туристов. Каждый раз приходилось задействовать до восьми человек, вооруженных ранцевыми огнетушителями. В один такой помещается 20 кг воды, которую сотруднику приходится нести на себе. На «Зигальге» рассказали, что во время однодневных походов, которые по-прежнему разрешены, передвигаться можно лишь по маркированным тропам. При этом разводить костры допускается только на специально оборудованных кострищах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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