Челябинский депутат Григорчик спрятал денежные призы в мусоре

Призовой фонд субботников — 2 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик спрятал денежные призы на участке, где намечается субботник. Все желающие могут прийти на уборку территории и найти призовые фишки.

«На участке уборки спрятаны специальные фишки, всего четыре штуки. Найти их можно только собирая мусор», — сообщил депутат в своем telegram-канале.

Субботники будут проходить 9 апреля в 11:00 у павильона на Краснопольском проспекте со стороны 49 микрорайона и в 13:00 у футбольного поля по улице Александра Шмакова, 10. Мешки и перчатки участникам уборки раздадут на месте. Призовой фонд — две тысячи рублей. Его можно пополнить при желании, отметил депутат, разместив ссылку для банковского перевода.

Ранее сообщалось, что весенние субботники в Челябинской области стартуют с 17 апреля. Они продлятся до 5 мая.