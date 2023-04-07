07 апреля 2023

Челябинский депутат Григорчик спрятал денежные призы в мусоре

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на городском субботнике. Челябинск, уборка территории, субботник
Призовой фонд субботников — 2 тысячи рублей Фото:

Депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик спрятал денежные призы на участке, где намечается субботник. Все желающие могут прийти на уборку территории и найти призовые фишки.

«На участке уборки спрятаны специальные фишки, всего четыре штуки. Найти их можно только собирая мусор», — сообщил депутат в своем telegram-канале.

Субботники будут проходить 9 апреля в 11:00 у павильона на Краснопольском проспекте со стороны 49 микрорайона и в 13:00 у футбольного поля по улице Александра Шмакова, 10. Мешки и перчатки участникам уборки раздадут на месте. Призовой фонд — две тысячи рублей. Его можно пополнить при желании, отметил депутат, разместив ссылку для банковского перевода.

Ранее сообщалось, что весенние субботники в Челябинской области стартуют с 17 апреля. Они продлятся до 5 мая.

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Депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик спрятал денежные призы на участке, где намечается субботник. Все желающие могут прийти на уборку территории и найти призовые фишки. «На участке уборки спрятаны специальные фишки, всего четыре штуки. Найти их можно только собирая мусор», — сообщил депутат в своем telegram-канале. Субботники будут проходить 9 апреля в 11:00 у павильона на Краснопольском проспекте со стороны 49 микрорайона и в 13:00 у футбольного поля по улице Александра Шмакова, 10. Мешки и перчатки участникам уборки раздадут на месте. Призовой фонд — две тысячи рублей. Его можно пополнить при желании, отметил депутат, разместив ссылку для банковского перевода. Ранее сообщалось, что весенние субботники в Челябинской области стартуют с 17 апреля. Они продлятся до 5 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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