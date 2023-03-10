10 марта 2023

В Челябинской области в апреле начнется масштабная уборка

Субботники в Челябинской области стартуют 17 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса. Челябинск, дворник, субботник
Субботники в регионе пройдут с 17 апреля по 5 мая Фото:

Весенние субботники в Челябинской области стартуют с 17 апреля. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

«Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области, руководителям предприятий провести в период с 17 апреля по 5 мая 2023 года весенние субботники по санитарной очистке территорий от зимних накоплений мусора. Привлечь к уборке население, в том числе студентов и школьников», — говорится в документе.

Штаб по проведению субботников возглавит министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе. Итоги уборки будут подведены 15 мая.

В 2022 году в субботнике приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова. Они помогли привести в порядок территорию монумента «Память» («Скорбящие матери»).

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Весенние субботники в Челябинской области стартуют с 17 апреля. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации. «Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области, руководителям предприятий провести в период с 17 апреля по 5 мая 2023 года весенние субботники по санитарной очистке территорий от зимних накоплений мусора. Привлечь к уборке население, в том числе студентов и школьников», — говорится в документе. Штаб по проведению субботников возглавит министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе. Итоги уборки будут подведены 15 мая. В 2022 году в субботнике приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова. Они помогли привести в порядок территорию монумента «Память» («Скорбящие матери»).
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© Служба новостей «URA.RU»
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