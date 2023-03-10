В Челябинской области в апреле начнется масштабная уборка

Весенние субботники в Челябинской области стартуют с 17 апреля. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.
«Рекомендовать главам муниципальных образований Челябинской области, руководителям предприятий провести в период с 17 апреля по 5 мая 2023 года весенние субботники по санитарной очистке территорий от зимних накоплений мусора. Привлечь к уборке население, в том числе студентов и школьников», — говорится в документе.
Штаб по проведению субботников возглавит министр строительства и инфраструктуры региона Юлий Элбакидзе. Итоги уборки будут подведены 15 мая.
В 2022 году в субботнике приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова. Они помогли привести в порядок территорию монумента «Память» («Скорбящие матери»).
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