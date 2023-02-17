Как получить квартиру без ипотеки: семь способов

Сотрудник может заключить с работодателем договор на приобретение квартиры Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ипотека является одним из самых распространенных способов приобретения жилья, однако не каждый может его себе позволить. URA.RU приводит информацию о способах получения квартиры, не прибегая к рассрочкам под проценты.

Накопления

Один из самых удобных способов для приобретения жилья. При этом доступ к жилью гражданин получит только тогда, когда достигнет нужной суммы. Стоит отметить, что этот вариант подходит лишь к россиянам, чей уровень заработка выше среднего. Они могут воспользоваться банковскими вкладами, чтобы умалить влияние инфляции на их сбережения.

Лизинг

С 2011 года в РФ стала доступна аренда квартиры с правом ее выкупа. Гражданин арендует жилплощадь и ежемесячно вносит платеж из двух частей. Первая часть вносится за аренду, а вторая идет в счет погашения стоимости жилья.

Помощь от работодателя

Сотрудник может попросить у компании купить квартиру на основании договора, заключенного с работодателем. В таком случае платежи за квартиру будут автоматически удерживаться с зарплаты. Однако такой способ подходит только для крупных компаний.

Договор ренты

Способ получения квартиры заключаются в том, что одинокий пожилой человек и его помощник договариваются о праве на унаследование жилплощади. Когда пожилой хозяин умрет, вторая сторона получит его жилье.

Помощь от государства

Гражданин может встать на учет в органах местного самоуправления и быть в очереди на бесплатную квартиру. Однако для этого существуют условия:

Ни у кого из членов вашей семьи нет собственного или предоставленного бесплатно жилья.

Вы живете в аварийном доме, не подлежащим ремонту, в котором нет света, отопления, канализации и так далее.

В квартире недостаточно пространства. Учетная норма зависит от регионов. В Москве положено от 10 квадратных метров на человека, а в Омской области от 15 квадратных метров.

Болезнь кого-то из родственников, с которым вы живете. Жилье могут предоставить, если заболевание опасно для окружающих, и нет возможности предоставить отдельную комнату.

На жилье могут претендовать малоимущие семьи. Доход каждого из членов семьи должен быть ниже прожиточного минимума.

Жилищные кооперативы

Жилищные кооперативы — объединения людей, которые помогают друг другу приобрести жилплощадь. Каждый из участников кооператива оплачивает взнос, который идет на покупку жилья. Жилье приобретается участниками в порядке очереди.

Приватизация жилья

Приватизация — это передача жилплощади, которая принадлежит государству, в собственность гражданину. При этом граждане живут на ней по договору соцнайма от муниципалитета.