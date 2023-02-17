Как получить квартиру без ипотеки: семь способов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, новостройки, клевер парк, clever park, жилье, здание, квартиры
Сотрудник может заключить с работодателем договор на приобретение квартиры Фото:

Ипотека является одним из самых распространенных способов приобретения жилья, однако не каждый может его себе позволить. URA.RU приводит информацию о способах получения квартиры, не прибегая к рассрочкам под проценты.

Накопления

Один из самых удобных способов для приобретения жилья. При этом доступ к жилью гражданин получит только тогда, когда достигнет нужной суммы. Стоит отметить, что этот вариант подходит лишь к россиянам, чей уровень заработка выше среднего. Они могут воспользоваться банковскими вкладами, чтобы умалить влияние инфляции на их сбережения.

Лизинг

С 2011 года в РФ стала доступна аренда квартиры с правом ее выкупа. Гражданин арендует жилплощадь и ежемесячно вносит платеж из двух частей. Первая часть вносится за аренду, а вторая идет в счет погашения стоимости жилья.

Помощь от работодателя

Сотрудник может попросить у компании купить квартиру на основании договора, заключенного с работодателем. В таком случае платежи за квартиру будут автоматически удерживаться с зарплаты. Однако такой способ подходит только для крупных компаний.

Договор ренты

Способ получения квартиры заключаются в том, что одинокий пожилой человек и его помощник договариваются о праве на унаследование жилплощади. Когда пожилой хозяин умрет, вторая сторона получит его жилье.

Помощь от государства

Гражданин может встать на учет в органах местного самоуправления и быть в очереди на бесплатную квартиру. Однако для этого существуют условия:

  • Ни у кого из членов вашей семьи нет собственного или предоставленного бесплатно жилья.
  • Вы живете в аварийном доме, не подлежащим ремонту, в котором нет света, отопления, канализации и так далее.
  • В квартире недостаточно пространства. Учетная норма зависит от регионов. В Москве положено от 10 квадратных метров на человека, а в Омской области от 15 квадратных метров.
  • Болезнь кого-то из родственников, с которым вы живете. Жилье могут предоставить, если заболевание опасно для окружающих, и нет возможности предоставить отдельную комнату.
  • На жилье могут претендовать малоимущие семьи. Доход каждого из членов семьи должен быть ниже прожиточного минимума.

Жилищные кооперативы

Жилищные кооперативы — объединения людей, которые помогают друг другу приобрести жилплощадь. Каждый из участников кооператива оплачивает взнос, который идет на покупку жилья. Жилье приобретается участниками в порядке очереди.

Приватизация жилья

Приватизация — это передача жилплощади, которая принадлежит государству, в собственность гражданину. При этом граждане живут на ней по договору соцнайма от муниципалитета.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Ипотека является одним из самых распространенных способов приобретения жилья, однако не каждый может его себе позволить. URA.RU приводит информацию о способах получения квартиры, не прибегая к рассрочкам под проценты. Один из самых удобных способов для приобретения жилья. При этом доступ к жилью гражданин получит только тогда, когда достигнет нужной суммы. Стоит отметить, что этот вариант подходит лишь к россиянам, чей уровень заработка выше среднего. Они могут воспользоваться банковскими вкладами, чтобы умалить влияние инфляции на их сбережения. С 2011 года в РФ стала доступна аренда квартиры с правом ее выкупа. Гражданин арендует жилплощадь и ежемесячно вносит платеж из двух частей. Первая часть вносится за аренду, а вторая идет в счет погашения стоимости жилья. Сотрудник может попросить у компании купить квартиру на основании договора, заключенного с работодателем. В таком случае платежи за квартиру будут автоматически удерживаться с зарплаты. Однако такой способ подходит только для крупных компаний. Способ получения квартиры заключаются в том, что одинокий пожилой человек и его помощник договариваются о праве на унаследование жилплощади. Когда пожилой хозяин умрет, вторая сторона получит его жилье. Гражданин может встать на учет в органах местного самоуправления и быть в очереди на бесплатную квартиру. Однако для этого существуют условия: Жилищные кооперативы — объединения людей, которые помогают друг другу приобрести жилплощадь. Каждый из участников кооператива оплачивает взнос, который идет на покупку жилья. Жилье приобретается участниками в порядке очереди. Приватизация — это передача жилплощади, которая принадлежит государству, в собственность гражданину. При этом граждане живут на ней по договору соцнайма от муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...