10 апреля 2023

Заключенные в Тюменской области годами не могут оформить инвалидность

© Служба новостей «URA.RU»
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Для заключенных не хватает врачей Фото:

Заключенные в Тюменской области годами не могут оформить инвалидность и получить квалифицированную медицинскую помощь. Об этом 11 апреля сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев, выступая на задании комитета Тюменской облдумы по госстроительству и местному самоуправлению.

«Заключенные годами не могут оформить инвалидность. И даже получить медицинскую помощь. У нас один заключенный два года просидел с аппаратом Илизарова на ноге», — рассказал омбудсмен.

По словам Миневцева, причина в том, что тюменские врачи не хотят работать в системе ФСИН. «Молодые медики приходят и быстро увольняются. Зарплаты очень низкие. Зарплата на полной ставке у врача ФСИН ниже, чем на полставки у гражданского медика. Дефицит кадров — огромный», — добавил уполномоченный.

URA.RU направило запрос в УФСИН по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что больницы системы ФСИН в Тюмени и ХМАО массово приглашают врачей на работу. В частности, остро требуются фтизиатры, психиатры, терапевты и фельдшеры.

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Заключенные в Тюменской области годами не могут оформить инвалидность и получить квалифицированную медицинскую помощь. Об этом 11 апреля сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев, выступая на задании комитета Тюменской облдумы по госстроительству и местному самоуправлению. «Заключенные годами не могут оформить инвалидность. И даже получить медицинскую помощь. У нас один заключенный два года просидел с аппаратом Илизарова на ноге», — рассказал омбудсмен. По словам Миневцева, причина в том, что тюменские врачи не хотят работать в системе ФСИН. «Молодые медики приходят и быстро увольняются. Зарплаты очень низкие. Зарплата на полной ставке у врача ФСИН ниже, чем на полставки у гражданского медика. Дефицит кадров — огромный», — добавил уполномоченный. URA.RU направило запрос в УФСИН по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что больницы системы ФСИН в Тюмени и ХМАО массово приглашают врачей на работу. В частности, остро требуются фтизиатры, психиатры, терапевты и фельдшеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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