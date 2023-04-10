Для заключенных не хватает врачей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заключенные в Тюменской области годами не могут оформить инвалидность и получить квалифицированную медицинскую помощь. Об этом 11 апреля сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев, выступая на задании комитета Тюменской облдумы по госстроительству и местному самоуправлению.

«Заключенные годами не могут оформить инвалидность. И даже получить медицинскую помощь. У нас один заключенный два года просидел с аппаратом Илизарова на ноге», — рассказал омбудсмен.

По словам Миневцева, причина в том, что тюменские врачи не хотят работать в системе ФСИН. «Молодые медики приходят и быстро увольняются. Зарплаты очень низкие. Зарплата на полной ставке у врача ФСИН ниже, чем на полставки у гражданского медика. Дефицит кадров — огромный», — добавил уполномоченный.

URA.RU направило запрос в УФСИН по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что больницы системы ФСИН в Тюмени и ХМАО массово приглашают врачей на работу. В частности, остро требуются фтизиатры, психиатры, терапевты и фельдшеры.