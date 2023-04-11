Трамп признался, что чувствовал любовь к Украине со стороны Путина

Бывший лидер США Дональд Трамп рассказал, что усматривал в словах президента РФ Владимира Путина любовь к Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу, отметив, что будучи действующим президентом США, часто беседовал с Путиным и тематика Украины нередко фигурировала в разговорах двух лидеров.
«Я видел, что он любит ее (Украину — прим. URA.RU) и считает частью России. Я сказал ему: „Этого не будет, пока я президент“. У нас были очень хорошие отношения», — передает слова Трампа телеканал Fox News.
Ранее Дональд Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным об Украине, отметив, что именно он отговаривал Путина не вступать в конфликт на Украине. Также Трамп предположил, что Украине осталось полтора года до полного уничтожения. По его словам, если конфликт не прекратится, страна перестанет существовать.
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Бывший лидер США Дональд Трамп рассказал, что усматривал в словах президента РФ Владимира Путина любовь к Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу, отметив, что будучи действующим президентом США, часто беседовал с Путиным и тематика Украины нередко фигурировала в разговорах двух лидеров. «Я видел, что он любит ее (Украину — прим. URA.RU) и считает частью России. Я сказал ему: „Этого не будет, пока я президент“. У нас были очень хорошие отношения», — передает слова Трампа телеканал Fox News. Ранее Дональд Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным об Украине, отметив, что именно он отговаривал Путина не вступать в конфликт на Украине. Также Трамп предположил, что Украине осталось полтора года до полного уничтожения. По его словам, если конфликт не прекратится, страна перестанет существовать.