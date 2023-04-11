Трамп признался, что чувствовал любовь к Украине со стороны Путина

12 апреля 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

Тематика Украины нередко фигурировала в разговорах Путина и Трампа Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший лидер США Дональд Трамп рассказал, что усматривал в словах президента РФ Владимира Путина любовь к Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу, отметив, что будучи действующим президентом США, часто беседовал с Путиным и тематика Украины нередко фигурировала в разговорах двух лидеров. «Я видел, что он любит ее (Украину — прим. URA.RU) и считает частью России. Я сказал ему: „Этого не будет, пока я президент“. У нас были очень хорошие отношения», — передает слова Трампа телеканал Fox News. Ранее Дональд Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным об Украине, отметив, что именно он отговаривал Путина не вступать в конфликт на Украине. Также Трамп предположил, что Украине осталось полтора года до полного уничтожения. По его словам, если конфликт не прекратится, страна перестанет существовать.

Бывший лидер США Дональд Трамп рассказал, что усматривал в словах президента РФ Владимира Путина любовь к Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу, отметив, что будучи действующим президентом США, часто беседовал с Путиным и тематика Украины нередко фигурировала в разговорах двух лидеров. «Я видел, что он любит ее (Украину — прим. URA.RU) и считает частью России. Я сказал ему: „Этого не будет, пока я президент“. У нас были очень хорошие отношения», — передает слова Трампа телеканал Fox News. Ранее Дональд Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным об Украине, отметив, что именно он отговаривал Путина не вступать в конфликт на Украине. Также Трамп предположил, что Украине осталось полтора года до полного уничтожения. По его словам, если конфликт не прекратится, страна перестанет существовать.