11 апреля 2023

Трамп признался, что чувствовал любовь к Украине со стороны Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, трамп дональд
Тематика Украины нередко фигурировала в разговорах Путина и Трампа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший лидер США Дональд Трамп рассказал, что усматривал в словах президента РФ Владимира Путина любовь к Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу, отметив, что будучи действующим президентом США, часто беседовал с Путиным и тематика Украины нередко фигурировала в разговорах двух лидеров.

«Я видел, что он любит ее (Украину — прим. URA.RU) и считает частью России. Я сказал ему: „Этого не будет, пока я президент“. У нас были очень хорошие отношения», — передает слова Трампа телеканал Fox News.

Ранее Дональд Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным об Украине, отметив, что именно он отговаривал Путина не вступать в конфликт на Украине. Также Трамп предположил, что Украине осталось полтора года до полного уничтожения. По его словам, если конфликт не прекратится, страна перестанет существовать.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший лидер США Дональд Трамп рассказал, что усматривал в словах президента РФ Владимира Путина любовь к Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу, отметив, что будучи действующим президентом США, часто беседовал с Путиным и тематика Украины нередко фигурировала в разговорах двух лидеров. «Я видел, что он любит ее (Украину — прим. URA.RU) и считает частью России. Я сказал ему: „Этого не будет, пока я президент“. У нас были очень хорошие отношения», — передает слова Трампа телеканал Fox News. Ранее Дональд Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным об Украине, отметив, что именно он отговаривал Путина не вступать в конфликт на Украине. Также Трамп предположил, что Украине осталось полтора года до полного уничтожения. По его словам, если конфликт не прекратится, страна перестанет существовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...