Трамп раскрыл подробности разговора с Путиным об Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что именно он отговаривал Путина не вступать в конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью Fox News.
«Путин (при моем президенстве — прим. URA.RU) никогда бы не поехал на Украину. Я с ним говорил об этом — сказал: „Лучше не делай этого“. И он не стал», — передает слова Трампа
Экс-президент США отметил, что это был «очень дружеский разговор».Трамп пояснил, что российский лидер якобы не хотел «возиться» с ним.
Ранее Трамп заявлял, что конфилкт на Украине должен закончиться «прямо сейчас», передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что сам решил бы конфликт за 24 часа. Также Трамп предположил, что Украине осталось полтора года до полного уничтожения. По его словам, если конфликт не прекратится, страна перестанет существовать.
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