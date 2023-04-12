12 апреля 2023

Директора свердловского колледжа, в котором взбунтовались студенты, проверит прокуратура

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
Прокуратура даст юридическую оценку действиям руководителя колледжа Фото:

Прокуроры проверять Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова после жалоб студентов на закрытые директором секций, общежитие с мышами и тараканами, а также домогательства со стороны одного из преподавателей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о возможных нарушениях требований законодательства при организации образовательного процесса в деятельности Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова и иным вопросам», — рассказали в ведомстве. Проверка уже началась.

В ходе нее ведомство даст юридическую оценку действиям руководителя колледжа. Его проверят на предмет соблюдения законодательства об образовании, трудового законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. По результатам проверки будут приняты меры.

Ранее стало известно, что студенты радиоколледжа в Екатеринбурге создали петицию об отставке директора учебного заведения Николая Бурганова. Они уверяют, что глава колледжа закрыл секции, общежития под его руководством кишат тараканами и мышами, а один из преподавателей учебного заведения позволяет себе делать недвусмысленные намеки несовершеннолетним студенткам.

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Прокуроры проверять Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова после жалоб студентов на закрытые директором секций, общежитие с мышами и тараканами, а также домогательства со стороны одного из преподавателей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о возможных нарушениях требований законодательства при организации образовательного процесса в деятельности Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова и иным вопросам», — рассказали в ведомстве. Проверка уже началась. В ходе нее ведомство даст юридическую оценку действиям руководителя колледжа. Его проверят на предмет соблюдения законодательства об образовании, трудового законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. По результатам проверки будут приняты меры. Ранее стало известно, что студенты радиоколледжа в Екатеринбурге создали петицию об отставке директора учебного заведения Николая Бурганова. Они уверяют, что глава колледжа закрыл секции, общежития под его руководством кишат тараканами и мышами, а один из преподавателей учебного заведения позволяет себе делать недвусмысленные намеки несовершеннолетним студенткам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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