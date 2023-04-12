Директора свердловского колледжа, в котором взбунтовались студенты, проверит прокуратура

Прокуроры проверять Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова после жалоб студентов на закрытые директором секций, общежитие с мышами и тараканами, а также домогательства со стороны одного из преподавателей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о возможных нарушениях требований законодательства при организации образовательного процесса в деятельности Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова и иным вопросам», — рассказали в ведомстве. Проверка уже началась.
В ходе нее ведомство даст юридическую оценку действиям руководителя колледжа. Его проверят на предмет соблюдения законодательства об образовании, трудового законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. По результатам проверки будут приняты меры.
Ранее стало известно, что студенты радиоколледжа в Екатеринбурге создали петицию об отставке директора учебного заведения Николая Бурганова. Они уверяют, что глава колледжа закрыл секции, общежития под его руководством кишат тараканами и мышами, а один из преподавателей учебного заведения позволяет себе делать недвусмысленные намеки несовершеннолетним студенткам.
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