Директора свердловского колледжа, в котором взбунтовались студенты, проверит прокуратура

13 апреля 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Прокуратура даст юридическую оценку действиям руководителя колледжа Фото: Софья Сандурская © URA.RU Прокуроры проверять Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова после жалоб студентов на закрытые директором секций, общежитие с мышами и тараканами, а также домогательства со стороны одного из преподавателей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о возможных нарушениях требований законодательства при организации образовательного процесса в деятельности Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова и иным вопросам», — рассказали в ведомстве. Проверка уже началась. В ходе нее ведомство даст юридическую оценку действиям руководителя колледжа. Его проверят на предмет соблюдения законодательства об образовании, трудового законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. По результатам проверки будут приняты меры. Ранее стало известно, что студенты радиоколледжа в Екатеринбурге создали петицию об отставке директора учебного заведения Николая Бурганова. Они уверяют, что глава колледжа закрыл секции, общежития под его руководством кишат тараканами и мышами, а один из преподавателей учебного заведения позволяет себе делать недвусмысленные намеки несовершеннолетним студенткам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуроры проверять Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова после жалоб студентов на закрытые директором секций, общежитие с мышами и тараканами, а также домогательства со стороны одного из преподавателей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга организовала проверку по публикации СМИ о возможных нарушениях требований законодательства при организации образовательного процесса в деятельности Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова и иным вопросам», — рассказали в ведомстве. Проверка уже началась. В ходе нее ведомство даст юридическую оценку действиям руководителя колледжа. Его проверят на предмет соблюдения законодательства об образовании, трудового законодательства, а также законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. По результатам проверки будут приняты меры. Ранее стало известно, что студенты радиоколледжа в Екатеринбурге создали петицию об отставке директора учебного заведения Николая Бурганова. Они уверяют, что глава колледжа закрыл секции, общежития под его руководством кишат тараканами и мышами, а один из преподавателей учебного заведения позволяет себе делать недвусмысленные намеки несовершеннолетним студенткам.