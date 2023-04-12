Студенты колледжа в Екатеринбурге требуют отставки директора из-за самоуправства

Студенты считают, что по многим вопросам директор бездействует Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Студенты Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова в Екатеринбурге создали петицию об отставке директора учебного заведения Николая Бурганова. Учащиеся уверяют, что глава колледжа закрыл секции, общежития кишат тараканами и мышами, а один из преподавателей позволяет себе делать недвусмысленные намеки несовершеннолетним студенткам. Соответствующая просьба появилась на платформе change.org.

«За время пребывания нового директора, колледж разорвал контракт с Cisco, Huawei и другими компаниями, предоставляющими учебный материал. Также уволилось ощутимое количество преподавателей, невыплаты премий за участие в мероприятиях, инициативы в организации мероприятий», — говорится в петиции.

Студенты заявляют, что в 2023 году Бурганов добился закрытия всех секций колледжа вопреки протестам студентов, а в общежитиях невозможно нормально жить. «После проверки общежития, надлежащими органами, на пригодность для жилья, после жалоб на ужасные санитарные нормы, и признания общежития непригодным, отказался выделять средства на ремонт оного, что ведет к его закрытию и выселению студентов», — сообщают екатеринбуржцы.

Кроме этого, в социальных сетях появилась информация, что один из преподавателей русского языка позволяет себе делать недвусмысленные намеки несовершеннолетним студенткам. На своей личной странице преподаватель опубликовал фотографию с грудью и собственной печатью на ней. Студенты предполагают, что это может быть одна из учащихся радиоколледжа.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в учебное заведение. На момент публикации новости ответа не поступало.