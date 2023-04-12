«Бессмертный полк» в Екатеринбурге лишился координатора

Валерий Басай покинул пост координатора «Бессмертного полка» в Екатеринбурге

13 апреля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

Басай долгие годы координировал работу «Бессмертного полка» в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге сменила координатора. Ранее шествием руководил Валерий Басай, но в этом году его возглавит советник директора колледжа железнодорожного транспорта Уральского государственного университета путей сообщения (УрГПУ) Сергей Боровиков. Информация об этом появилась на сайте университета. «Руководителем регионального штаба движения в Свердловской области был избран Сергей Боровиков, руководителем исполкома — Павел Ежов», — говорится в сообщении. Ревизором регионального отделения стала заведующая кафедрой истории России УрГПУ Галина Кругликова. Ранее движение «Бессмертного полка» возглавлял Валерий Басай. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к экс-главе акции, однако на звонок он не ответил. В прошлом году акция «Бессмертный полк» собрала около 150 тысяч участников: свердловчане приходили с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память. Также при желании люди могли присоединится к шествию с портретами родных, которые не участвовали в боевых действиях.

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге сменила координатора. Ранее шествием руководил Валерий Басай, но в этом году его возглавит советник директора колледжа железнодорожного транспорта Уральского государственного университета путей сообщения (УрГПУ) Сергей Боровиков. Информация об этом появилась на сайте университета. «Руководителем регионального штаба движения в Свердловской области был избран Сергей Боровиков, руководителем исполкома — Павел Ежов», — говорится в сообщении. Ревизором регионального отделения стала заведующая кафедрой истории России УрГПУ Галина Кругликова. Ранее движение «Бессмертного полка» возглавлял Валерий Басай. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к экс-главе акции, однако на звонок он не ответил. В прошлом году акция «Бессмертный полк» собрала около 150 тысяч участников: свердловчане приходили с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память. Также при желании люди могли присоединится к шествию с портретами родных, которые не участвовали в боевых действиях.