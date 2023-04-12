12 апреля 2023

«Бессмертный полк» в Екатеринбурге лишился координатора

Валерий Басай покинул пост координатора «Бессмертного полка» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ОНФ. Екатеринбург, басай валерий
Басай долгие годы координировал работу «Бессмертного полка» в Екатеринбурге Фото:

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге сменила координатора. Ранее шествием руководил Валерий Басай, но в этом году его возглавит советник директора колледжа железнодорожного транспорта Уральского государственного университета путей сообщения (УрГПУ) Сергей Боровиков. Информация об этом появилась на сайте университета.

«Руководителем регионального штаба движения в Свердловской области был избран Сергей Боровиков, руководителем исполкома — Павел Ежов», — говорится в сообщении. Ревизором регионального отделения стала заведующая кафедрой истории России УрГПУ Галина Кругликова.

Ранее движение «Бессмертного полка» возглавлял Валерий Басай. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к экс-главе акции, однако на звонок он не ответил.

В прошлом году акция «Бессмертный полк» собрала около 150 тысяч участников: свердловчане приходили с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память. Также при желании люди могли присоединится к шествию с портретами родных, которые не участвовали в боевых действиях.

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Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге сменила координатора. Ранее шествием руководил Валерий Басай, но в этом году его возглавит советник директора колледжа железнодорожного транспорта Уральского государственного университета путей сообщения (УрГПУ) Сергей Боровиков. Информация об этом появилась на сайте университета. «Руководителем регионального штаба движения в Свердловской области был избран Сергей Боровиков, руководителем исполкома — Павел Ежов», — говорится в сообщении. Ревизором регионального отделения стала заведующая кафедрой истории России УрГПУ Галина Кругликова. Ранее движение «Бессмертного полка» возглавлял Валерий Басай. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к экс-главе акции, однако на звонок он не ответил. В прошлом году акция «Бессмертный полк» собрала около 150 тысяч участников: свердловчане приходили с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной войны, чтобы почтить их память. Также при желании люди могли присоединится к шествию с портретами родных, которые не участвовали в боевых действиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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