Суд отказался выпускать из-за решетки экс-замначальника свердловского СК

Фигуранты уголовного дела продолжат отбывать срок Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Суд оставил под стражей бывшего первого заместителя руководителя СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко, экс-заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Суд оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, а жалобы защитников — без удовлетворения», — говорится в сообщении. К таким выводом пришел суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон.

Ранее в Ленинском суде Екатеринбурге прошел пересмотр дела экс-замглавы свердловского СК Бусылко, которому вынесли приговор за взятку, но затем решение отменили. Бусылко был задержан в 2019 году по делу о взятке. Силовики считали, что он получил 300 тысяч рублей (от общей суммы почти в два миллиона) при посредничестве адвоката. Позже фигуранты заявили, что оговорили друг друга под давлением.