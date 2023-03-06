В Екатеринбурге доставил в суд экс-замначальника свердловского СК

В Ленинском суде Екатеринбурге стартовал пересмотр дела экс-замглавы свердловского СК Бусылко

07 марта 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Михаил Бусылко доставлен в Ленинский районный суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение дело бывшего замначальника СУ Следственного комитета России по Свердловской области Михаила Бусылко, которому вынесли приговор за взятку, но затем решение отменили и направили дело на пересмотр. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Судья объявила о начале процесса. В зал заседания доставили Михаила Бусылко, а вместе с ним — адвоката Владислава Вострецова и бывшего зампрокурора Дмитрия Чуличкова», — сообщил корреспондент. Бусылко был задержан в 2019 году по делу о взятке. Силовики считали, что он получил 300 тысяч рублей (от общей суммы почти в два миллиона) при посредничестве адвоката. Предположительно, взятка предназначалась за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов уральского предприятия. Бусылко получил 8,5 года колонии, Чуличков — девять лет, Вострецов — 7,5 года. Однако в ходе процесса фигуранты заявили, что оговорили друг друга под давлением. Дело направили на пересмотр в Ленинский суд в ином составе.

В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение дело бывшего замначальника СУ Следственного комитета России по Свердловской области Михаила Бусылко, которому вынесли приговор за взятку, но затем решение отменили и направили дело на пересмотр. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Судья объявила о начале процесса. В зал заседания доставили Михаила Бусылко, а вместе с ним — адвоката Владислава Вострецова и бывшего зампрокурора Дмитрия Чуличкова», — сообщил корреспондент. Бусылко был задержан в 2019 году по делу о взятке. Силовики считали, что он получил 300 тысяч рублей (от общей суммы почти в два миллиона) при посредничестве адвоката. Предположительно, взятка предназначалась за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов уральского предприятия. Бусылко получил 8,5 года колонии, Чуличков — девять лет, Вострецов — 7,5 года. Однако в ходе процесса фигуранты заявили, что оговорили друг друга под давлением. Дело направили на пересмотр в Ленинский суд в ином составе.