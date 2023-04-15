Житель пермской деревни избил мужчину деревянной палкой

Житель деревни Челябы Пермского муниципального округа (Пермский край) избил мужчину деревянной палкой во время ссоры. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.
«В деревне Челябы между обвиняемым и местным жителем произошла ссора, во время которой мужчина избил оппонента деревянной палкой и руками. Виновный причинил потерпевшему травму, которая квалифицируется, как тяжкий вред здоровью», — сообщается в ведомстве.
На данный момент завершено расследование уголовного дела, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Утвержденное обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.
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