15 апреля 2023
14 апреля 2023

Житель пермской деревни избил мужчину деревянной палкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, статья, судья, суд
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото:

Житель деревни Челябы Пермского муниципального округа (Пермский край) избил мужчину деревянной палкой во время ссоры. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

«В деревне Челябы между обвиняемым и местным жителем произошла ссора, во время которой мужчина избил оппонента деревянной палкой и руками. Виновный причинил потерпевшему травму, которая квалифицируется, как тяжкий вред здоровью», — сообщается в ведомстве.

На данный момент завершено расследование уголовного дела, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Утвержденное обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Житель деревни Челябы Пермского муниципального округа (Пермский край) избил мужчину деревянной палкой во время ссоры. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. «В деревне Челябы между обвиняемым и местным жителем произошла ссора, во время которой мужчина избил оппонента деревянной палкой и руками. Виновный причинил потерпевшему травму, которая квалифицируется, как тяжкий вред здоровью», — сообщается в ведомстве. На данный момент завершено расследование уголовного дела, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Утвержденное обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...