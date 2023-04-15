15 апреля 2023
14 апреля 2023

Жители Перми предложили озеленить улицу Героев Хасана

© Служба новостей «URA.RU»
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Закладка аллеи Героев России в усадьбе Расторгуевых — Харитоновых. Екатеринбург, лопата, деревья, саженцы, земля, высадка деревьев
Пермяки предложили дополнительно озеленить улицу Героев Хасана Фото:

Жители Перми предложили городским властям организовать дополнительную высадку деревьев на улице Героев Хасана. Об этом они написали в комментариях на странице мэра Алексея Демкина в соцсети «ВКонтакте».

«Посадите деревья на улице Героев Хасана. Саженцы можно высадить по краям в два ряда и на разделительном газоне. Улица голая и пыльная без дополнительного озеленения», — рассказала в комментарии жительница Перми.

Пермяки в комментариях поддержали предложение горожанки. По всему городу не хватает деревьев и саженцев, стоит пыль. Улицы станут благоустроенными, если провести масштабное озеленение, — написали жители краевой столицы.

Представители администрации Перми сообщили в ответе на странице мэра, что благоустройство улицы Героев Хасана еще не завершено. Посадка зеленых насаждений запланирована в проектном объеме.

Ранее URA.RU писало, что улица Героев Хасана после реконструкции стала завершающим этапом проекта «ворота города». Финансирование стройки осуществлялось за счет средств нацпроекта из краевого дорожного фонда и бюджета Перми.

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Жители Перми предложили городским властям организовать дополнительную высадку деревьев на улице Героев Хасана. Об этом они написали в комментариях на странице мэра Алексея Демкина в соцсети «ВКонтакте». «Посадите деревья на улице Героев Хасана. Саженцы можно высадить по краям в два ряда и на разделительном газоне. Улица голая и пыльная без дополнительного озеленения», — рассказала в комментарии жительница Перми. Пермяки в комментариях поддержали предложение горожанки. По всему городу не хватает деревьев и саженцев, стоит пыль. Улицы станут благоустроенными, если провести масштабное озеленение, — написали жители краевой столицы. Представители администрации Перми сообщили в ответе на странице мэра, что благоустройство улицы Героев Хасана еще не завершено. Посадка зеленых насаждений запланирована в проектном объеме. Ранее URA.RU писало, что улица Героев Хасана после реконструкции стала завершающим этапом проекта «ворота города». Финансирование стройки осуществлялось за счет средств нацпроекта из краевого дорожного фонда и бюджета Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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