Жители Перми предложили озеленить улицу Героев Хасана

Жители Перми предложили городским властям организовать дополнительную высадку деревьев на улице Героев Хасана. Об этом они написали в комментариях на странице мэра Алексея Демкина в соцсети «ВКонтакте».
«Посадите деревья на улице Героев Хасана. Саженцы можно высадить по краям в два ряда и на разделительном газоне. Улица голая и пыльная без дополнительного озеленения», — рассказала в комментарии жительница Перми.
Пермяки в комментариях поддержали предложение горожанки. По всему городу не хватает деревьев и саженцев, стоит пыль. Улицы станут благоустроенными, если провести масштабное озеленение, — написали жители краевой столицы.
Представители администрации Перми сообщили в ответе на странице мэра, что благоустройство улицы Героев Хасана еще не завершено. Посадка зеленых насаждений запланирована в проектном объеме.
Ранее URA.RU писало, что улица Героев Хасана после реконструкции стала завершающим этапом проекта «ворота города». Финансирование стройки осуществлялось за счет средств нацпроекта из краевого дорожного фонда и бюджета Перми.
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