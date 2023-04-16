В ДТП в центре Перми сбили девушку

17 апреля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

На месте ДТП прибыла скорая помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Перми на улице Попова произошло ДТП. В группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы и подписчики сообщают, что на проезжей части автобус сбил девушку. Сейчас на месте аварии стоит карета скорой помощи и авто полиции. «Сбили девочку, сильно повреждена нога! Очевидцы сказали, что девочка ехала на самокате! Водитель совершал поворот налево и не увидел ребенка!», — пишет подписчица под публикацией о ДТП. Об этом же пишут и другие комментаторы. Как выяснило URA.RU, автобус, попавший в аварию, принадлежит ООО «Автомиг». В компании этот факт подтвердили корреспонденту, но от подробностей воздержались. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края, чтобы узнать о состоянии пострадавшей. Сейчас на месте аварии стоит карета скорой помощи, авто полиции и огороженный автобус №60.

В центре Перми на улице Попова произошло ДТП. В группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы и подписчики сообщают, что на проезжей части автобус сбил девушку. Сейчас на месте аварии стоит карета скорой помощи и авто полиции. «Сбили девочку, сильно повреждена нога! Очевидцы сказали, что девочка ехала на самокате! Водитель совершал поворот налево и не увидел ребенка!», — пишет подписчица под публикацией о ДТП. Об этом же пишут и другие комментаторы. Как выяснило URA.RU, автобус, попавший в аварию, принадлежит ООО «Автомиг». В компании этот факт подтвердили корреспонденту, но от подробностей воздержались. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края, чтобы узнать о состоянии пострадавшей. Сейчас на месте аварии стоит карета скорой помощи, авто полиции и огороженный автобус №60.