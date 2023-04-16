16 апреля 2023
15 апреля 2023

В ДТП в центре Перми сбили девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
На месте ДТП прибыла скорая помощь Фото:

В центре Перми на улице Попова произошло ДТП. В группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы и подписчики сообщают, что на проезжей части автобус сбил девушку. Сейчас на месте аварии стоит карета скорой помощи и авто полиции.

«Сбили девочку, сильно повреждена нога! Очевидцы сказали, что девочка ехала на самокате! Водитель совершал поворот налево и не увидел ребенка!», — пишет подписчица под публикацией о ДТП. Об этом же пишут и другие комментаторы.

Как выяснило URA.RU, автобус, попавший в аварию, принадлежит ООО «Автомиг». В компании этот факт подтвердили корреспонденту, но от подробностей воздержались. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края, чтобы узнать о состоянии пострадавшей. Сейчас на месте аварии стоит карета скорой помощи, авто полиции и огороженный автобус №60.

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В центре Перми на улице Попова произошло ДТП. В группе «Мой город — Пермь» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы и подписчики сообщают, что на проезжей части автобус сбил девушку. Сейчас на месте аварии стоит карета скорой помощи и авто полиции. «Сбили девочку, сильно повреждена нога! Очевидцы сказали, что девочка ехала на самокате! Водитель совершал поворот налево и не увидел ребенка!», — пишет подписчица под публикацией о ДТП. Об этом же пишут и другие комментаторы. Как выяснило URA.RU, автобус, попавший в аварию, принадлежит ООО «Автомиг». В компании этот факт подтвердили корреспонденту, но от подробностей воздержались. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края, чтобы узнать о состоянии пострадавшей. Сейчас на месте аварии стоит карета скорой помощи, авто полиции и огороженный автобус №60.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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