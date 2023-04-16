16 апреля 2023

Свердловчанина обвиняют в попытке сжечь бывшую супругу с тремя детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователем СКР проведены мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления Фото:

В Качканаре (Свердловская область) перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство бывшей супруги и троих детей путем поджога. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«28 июля 2022 года обвиняемый из чувства ревности к своей бывшей супруге, с целью ее убийства и троих малолетних детей в возрасте от 2 до 5 лет. Зная, что бывшая жена и дети находятся дома, облил входную дверь их квартиры, легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег. Убедившись в начатом возгорании, мужчина скрылся с места преступления», — сказано в сообщении. Пожар получилось потушить совместными усилиями спасателей и жильцов дома.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проведен комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. «СКР собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — отметил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, мужчине казалось, что его некогда возлюбленная ему может изменять, хотя супруга была порядочной. «Официально оформить развод у супругов на момент совершения преступления не получилось. До судебного разбирательства ревнивого качканарца арестовали и поместили под стражу», — сказал он.

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В Качканаре (Свердловская область) перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство бывшей супруги и троих детей путем поджога. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «28 июля 2022 года обвиняемый из чувства ревности к своей бывшей супруге, с целью ее убийства и троих малолетних детей в возрасте от 2 до 5 лет. Зная, что бывшая жена и дети находятся дома, облил входную дверь их квартиры, легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег. Убедившись в начатом возгорании, мужчина скрылся с места преступления», — сказано в сообщении. Пожар получилось потушить совместными усилиями спасателей и жильцов дома. В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проведен комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. «СКР собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — отметил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, мужчине казалось, что его некогда возлюбленная ему может изменять, хотя супруга была порядочной. «Официально оформить развод у супругов на момент совершения преступления не получилось. До судебного разбирательства ревнивого качканарца арестовали и поместили под стражу», — сказал он.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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