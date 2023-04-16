Свердловчанина обвиняют в попытке сжечь бывшую супругу с тремя детьми

В Качканаре (Свердловская область) перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на убийство бывшей супруги и троих детей путем поджога. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«28 июля 2022 года обвиняемый из чувства ревности к своей бывшей супруге, с целью ее убийства и троих малолетних детей в возрасте от 2 до 5 лет. Зная, что бывшая жена и дети находятся дома, облил входную дверь их квартиры, легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег. Убедившись в начатом возгорании, мужчина скрылся с места преступления», — сказано в сообщении. Пожар получилось потушить совместными усилиями спасателей и жильцов дома.
В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проведен комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. «СКР собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — отметил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, мужчине казалось, что его некогда возлюбленная ему может изменять, хотя супруга была порядочной. «Официально оформить развод у супругов на момент совершения преступления не получилось. До судебного разбирательства ревнивого качканарца арестовали и поместили под стражу», — сказал он.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.