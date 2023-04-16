Пермские экологи выступили против строительства спортцентра

Активисты просят не допустить стройки на месте сквера Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Перми активисты-экологи выступили против проекта властей по строительству спортивного центра на улице Гайдара. Дело в том, что разместить его планируется на месте Ивового сквера. Как рассказали в Пермском краевом отделении Всероссийского общества охраны природы, экологи строительство спортивных объектов в важно, но оно не должно происходить за счет зеленых зон.

«Спортивный центр, конечно, не многоэтажка, а общественно значимый объект, но центр запланирован не в дополнение к существующему, тоже имеющему большое социальное значение, скверу, а вместо него. Сперва для его возведения застройщик планировал использовать только асфальтированное пятно бывшей автомобильной стоянки. Впоследствии выяснилось, что для размещения центра и парковки при нем необходимо вырубить около 80 деревьев, включая здоровые экземпляры ценных пород», — объясняют свою позицию экологи.

Активисты настаивают на сохранении сквера и обустройстве здесь детской площадки. Ранее, как рассказывало URA.RU, проект спортивного центра прошел экспертизу госстройнадзора. В крытом манеже планируется разместить поле для мини-футбола, площадку для волейбола и гандбола, тренажерный зал, кафе. Стоимость центра оценивается в 132 млн рублей.