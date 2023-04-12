Госстройнадзор в Перми разрешил построить крытый спорткомплекс

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Строительные площадки. Курган, школа, стройка, заозерный
Строительство комплекса обойдется в 132 млн рублей Фото:

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство спорткомплекса в Перми. В крытом манеже пермяки будут играть в волейбол, гандбол и мини-футбол, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Управление Госстройнадзора по Пермскому краю выдало разрешение на возведение крытого спортивного комплекса в Мотовилихинском районе Перми (ул. Аркадия Гайдара, 12Б)», — передает сайт кабмина. Строительство манежа планирует в рамках государственно-частного партнерства, спонсором выступает детский футбольный клуб «Звезда 2013».

Стоимость проекта оценивается в 132 млн рублей. 10 млн рублей будет выделено из краевого бюджета, 31,6 млн — из федерального. В будущем зале будет поле для мини-футбола, игровой зал для игры в волейбол и гандбол, тренажерный зал, кафе, зона отдыха, медкабинет, две раздевалки и тренерские кабинеты.

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Госстройнадзор выдал разрешение на строительство спорткомплекса в Перми. В крытом манеже пермяки будут играть в волейбол, гандбол и мини-футбол, сообщает сайт правительства Пермского края. «Управление Госстройнадзора по Пермскому краю выдало разрешение на возведение крытого спортивного комплекса в Мотовилихинском районе Перми (ул. Аркадия Гайдара, 12Б)», — передает сайт кабмина. Строительство манежа планирует в рамках государственно-частного партнерства, спонсором выступает детский футбольный клуб «Звезда 2013». Стоимость проекта оценивается в 132 млн рублей. 10 млн рублей будет выделено из краевого бюджета, 31,6 млн — из федерального. В будущем зале будет поле для мини-футбола, игровой зал для игры в волейбол и гандбол, тренажерный зал, кафе, зона отдыха, медкабинет, две раздевалки и тренерские кабинеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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