Госстройнадзор в Перми разрешил построить крытый спорткомплекс

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство спорткомплекса в Перми. В крытом манеже пермяки будут играть в волейбол, гандбол и мини-футбол, сообщает сайт правительства Пермского края.
«Управление Госстройнадзора по Пермскому краю выдало разрешение на возведение крытого спортивного комплекса в Мотовилихинском районе Перми (ул. Аркадия Гайдара, 12Б)», — передает сайт кабмина. Строительство манежа планирует в рамках государственно-частного партнерства, спонсором выступает детский футбольный клуб «Звезда 2013».
Стоимость проекта оценивается в 132 млн рублей. 10 млн рублей будет выделено из краевого бюджета, 31,6 млн — из федерального. В будущем зале будет поле для мини-футбола, игровой зал для игры в волейбол и гандбол, тренажерный зал, кафе, зона отдыха, медкабинет, две раздевалки и тренерские кабинеты.
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