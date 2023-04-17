Задержанного ФСБ челябинского адвоката отправили в колонию за мошенничество

Задержанную ФСБ адвоката из Магнитогорска (Челябинская область) Татьяну Николаеву отправили в колонию на пять лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, суд признал ее виновной в мошенничестве, повлекшем лишение права на жилое помещение.
«Виновная похитила недвижимое имущество, обманув своего доверителя, заключившего с ней договор об оказании юридических услуг. Более того, после его смерти она фиктивно оформила договор купли-продажи квартиры клиента с лицом, знакомым адвокату, а затем обратила недвижимость в свою собственность», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В ведомстве отметили, что суд назначил Николаевой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ей необходимо выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
Николаеву задержали в апреле 2022 года. По данным URA.RU, о преступлении в ФСБ сообщил бывший следователь СКР, который знал адвоката.
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