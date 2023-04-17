17 апреля 2023

Задержанного ФСБ челябинского адвоката отправили в колонию за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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Адвокат Татьяна Николаева проведет пять лет в колонии
Адвокат Татьяна Николаева проведет пять лет в колонии Фото:

Задержанную ФСБ адвоката из Магнитогорска (Челябинская область) Татьяну Николаеву отправили в колонию на пять лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, суд признал ее виновной в мошенничестве, повлекшем лишение права на жилое помещение.

«Виновная похитила недвижимое имущество, обманув своего доверителя, заключившего с ней договор об оказании юридических услуг. Более того, после его смерти она фиктивно оформила договор купли-продажи квартиры клиента с лицом, знакомым адвокату, а затем обратила недвижимость в свою собственность», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что суд назначил Николаевой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ей необходимо выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Николаеву задержали в апреле 2022 года. По данным URA.RU, о преступлении в ФСБ сообщил бывший следователь СКР, который знал адвоката.

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Задержанную ФСБ адвоката из Магнитогорска (Челябинская область) Татьяну Николаеву отправили в колонию на пять лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, суд признал ее виновной в мошенничестве, повлекшем лишение права на жилое помещение. «Виновная похитила недвижимое имущество, обманув своего доверителя, заключившего с ней договор об оказании юридических услуг. Более того, после его смерти она фиктивно оформила договор купли-продажи квартиры клиента с лицом, знакомым адвокату, а затем обратила недвижимость в свою собственность», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В ведомстве отметили, что суд назначил Николаевой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ей необходимо выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Николаеву задержали в апреле 2022 года. По данным URA.RU, о преступлении в ФСБ сообщил бывший следователь СКР, который знал адвоката.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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