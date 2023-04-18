Союз социалистов заявил о намерении НАТО развязать войну с Россией

На фоне ухудшения военного положения для ВСУ Североатлантический альянс (НАТО) в открытую строит планы по развязыванию войны с Россией. Об этом сообщает Союз социалистов.
«НАТО строит открытые планы массовой интенсификации своего конфликта с Россией», — сообщается на сайте WSWS. Там добавили, что к таким планам альянс подталкивает ухудшение общей военной обстановки для ВСУ в конфликте на Украине. В связи с этим группа бывших высокопоставленных чиновников из западных стран призывает НАТО к прямому военному конфликту с Россией, заключил автор материала.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО запустил подготовку к войне против России еще в 2014 году. Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил мнение, что в случае поражения ВСУ альянс может принять решение о вводе своих войск на Украину, передает Nation News.
На фоне ухудшения военного положения для ВСУ Североатлантический альянс (НАТО) в открытую строит планы по развязыванию войны с Россией. Об этом сообщает Союз социалистов. «НАТО строит открытые планы массовой интенсификации своего конфликта с Россией», — сообщается на сайте WSWS. Там добавили, что к таким планам альянс подталкивает ухудшение общей военной обстановки для ВСУ в конфликте на Украине. В связи с этим группа бывших высокопоставленных чиновников из западных стран призывает НАТО к прямому военному конфликту с Россией, заключил автор материала. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО запустил подготовку к войне против России еще в 2014 году. Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил мнение, что в случае поражения ВСУ альянс может принять решение о вводе своих войск на Украину, передает Nation News.