Союз социалистов заявил о намерении НАТО развязать войну с Россией

WSWS: сложное положение ВСУ на фронте склоняет НАТО к войне против России
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НАТО желает развязать войну против России, пишет WSWS
НАТО желает развязать войну против России, пишет WSWS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На фоне ухудшения военного положения для ВСУ Североатлантический альянс (НАТО) в открытую строит планы по развязыванию войны с Россией. Об этом сообщает Союз социалистов.

«НАТО строит открытые планы массовой интенсификации своего конфликта с Россией», — сообщается на сайте WSWS. Там добавили, что к таким планам альянс подталкивает ухудшение общей военной обстановки для ВСУ в конфликте на Украине. В связи с этим группа бывших высокопоставленных чиновников из западных стран призывает НАТО к прямому военному конфликту с Россией, заключил автор материала.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО запустил подготовку к войне против России еще в 2014 году. Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил мнение, что в случае поражения ВСУ альянс может принять решение о вводе своих войск на Украину, передает Nation News.

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На фоне ухудшения военного положения для ВСУ Североатлантический альянс (НАТО) в открытую строит планы по развязыванию войны с Россией. Об этом сообщает Союз социалистов. «НАТО строит открытые планы массовой интенсификации своего конфликта с Россией», — сообщается на сайте WSWS. Там добавили, что к таким планам альянс подталкивает ухудшение общей военной обстановки для ВСУ в конфликте на Украине. В связи с этим группа бывших высокопоставленных чиновников из западных стран призывает НАТО к прямому военному конфликту с Россией, заключил автор материала. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО запустил подготовку к войне против России еще в 2014 году. Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс выразил мнение, что в случае поражения ВСУ альянс может принять решение о вводе своих войск на Украину, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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