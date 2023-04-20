20 апреля 2023

Вице-спикер Совфеда Косачев пригрозил Киеву зеркальными мерами

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Ранее Киев заявил о желании забрать землю у российского посольства Фото:

Россия должна зеркально ответить на решение Киева по расторжению аренды земли с российским посольством. Ответ должен быть стопроцентным, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Это тот случай, когда зеркальность ответа должна быть стопроцентной. У России есть все возможности для этого», — передает слова Косачева РИА Новости.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что горсовет планирует расторгнуть договор с российским посольством об аренде земли. Он считает, что решение об этом будет единодушным.

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Россия должна зеркально ответить на решение Киева по расторжению аренды земли с российским посольством. Ответ должен быть стопроцентным, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Это тот случай, когда зеркальность ответа должна быть стопроцентной. У России есть все возможности для этого», — передает слова Косачева РИА Новости. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что горсовет планирует расторгнуть договор с российским посольством об аренде земли. Он считает, что решение об этом будет единодушным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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