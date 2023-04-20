Вице-спикер Совфеда Косачев пригрозил Киеву зеркальными мерами

Ранее Киев заявил о желании забрать землю у российского посольства
Россия должна зеркально ответить на решение Киева по расторжению аренды земли с российским посольством. Ответ должен быть стопроцентным, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Это тот случай, когда зеркальность ответа должна быть стопроцентной. У России есть все возможности для этого», — передает слова Косачева РИА Новости.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что горсовет планирует расторгнуть договор с российским посольством об аренде земли. Он считает, что решение об этом будет единодушным.
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