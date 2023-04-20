Киев отбирает землю у российского посольства

Кличко: договор об аренде земли посольством России в Киеве будет расторгнут
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Виталий Кличко сообщил о планах расторгнуть договор об аренде земли российским посольством Фото:

Горсовет Киева собирается расторгнуть договор с российским посольством об аренде земли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства», — заявил Виталий Кличко. Его слова цитирует сайт горсовета Киева. Расторгнуть договор предложила украинская партия «Слуга народа».

Ранее земля, на которой находится здание российского центра науки и культуры в Финляндии, была арестована. Позднее арест был отменен, передает RT.

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Горсовет Киева собирается расторгнуть договор с российским посольством об аренде земли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. «Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства», — заявил Виталий Кличко. Его слова цитирует сайт горсовета Киева. Расторгнуть договор предложила украинская партия «Слуга народа». Ранее земля, на которой находится здание российского центра науки и культуры в Финляндии, была арестована. Позднее арест был отменен, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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