Киев отбирает землю у российского посольства

Горсовет Киева собирается расторгнуть договор с российским посольством об аренде земли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства», — заявил Виталий Кличко. Его слова цитирует сайт горсовета Киева. Расторгнуть договор предложила украинская партия «Слуга народа».
Ранее земля, на которой находится здание российского центра науки и культуры в Финляндии, была арестована. Позднее арест был отменен, передает RT.
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